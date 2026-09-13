El Valencia destituye a Carlos Corberán como entrenador y al CEO Ron Gourlay

El Valencia CF ha tomado una decisión drástica para intentar reconducir su delicada situación institucional y de resultados. La entidad blanquinegra ha emitido un comunicado oficial en el que confirma la destitución inmediata de su técnico, Carlos Corberán, así como la salida del director ejecutivo de fútbol, Ron Gourlay. Esta medida no llega de forma aislada, ya que la purga se ha extendido al resto de los integrantes que conformaban la parcela deportiva de la institución.

La crisis que atraviesa el equipo en la presente temporada ha precipitado unos acontecimientos que muchos aficionados ya venían reclamando en las gradas de Mestalla. La falta de un rumbo claro en el proyecto, sumada a una alarmante escasez de victorias, ha llevado a la máxima accionista a dar un golpe de timón sin precedentes recientes. El cese de la cúpula deportiva evidencia la pérdida de confianza absoluta en los responsables de la planificación de la actual plantilla, que no ha logrado alcanzar los objetivos mínimos exigidos por la historia y el presupuesto de la entidad.

El breve paso de Carlos Corberán por el banquillo valencianista concluye así de una manera abrupta. El preparador no ha sido capaz de encontrar la tecla para hacer funcionar a un vestuario que ha mostrado evidentes carencias tanto en el plano táctico como en el anímico. A pesar de los intentos del cuerpo técnico por revertir la dinámica negativa, las continuas decepciones sobre el terreno de juego han terminado por agotar el crédito del entrenador frente a la directiva del club.

Por su parte, la salida de Ron Gourlay como CEO de fútbol supone un fracaso en la estrategia de internacionalización y profesionalización de los despachos que el club pretendía implantar. Gourlay llegó con la vitola de ejecutivo experimentado, pero su gestión en la confección de la plantilla y en la elección de la dirección técnica ha dejado mucho que desear. Su destitución, junto con la de sus colaboradores más cercanos, obliga al Valencia CF a reconstruir desde cero toda su estructura deportiva en un momento crítico de la temporada.

Ahora, el conjunto de la capital del Turia se enfrenta al inmenso desafío de encontrar sustitutos de garantías en un tiempo récord. La urgencia por sumar puntos y alejarse de los puestos de peligro no permite un periodo de transición prolongado. Los responsables de la entidad deberán moverse con rapidez en el mercado para incorporar a un nuevo director deportivo y a un entrenador que estén dispuestos a asumir el reto de enderezar el rumbo de un barco que, en estos momentos, navega a la deriva. La afición, por su parte, aguarda con escepticismo y exige soluciones inmediatas y profesionales.