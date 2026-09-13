Grimaldo, Jonathan David y Giuliano dan al Atlético una goleada ante la Real (0-3)

El Atlético de Madrid ha logrado una importantísima victoria este domingo tras imponerse por un contundente 0-3 en su difícil visita a San Sebastián. El cuadro visitante supo sufrir en los primeros compases del encuentro para, finalmente, asestar un golpe de autoridad innegable que le permite escalar de forma directa hasta la cuarta plaza de la clasificación de la máxima categoría del fútbol español.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el encuentro tuvo un dominador absolutamente claro. Los de Matarazzo saltaron al césped con la firme intención de hacerse con la posesión y dictar el ritmo del juego, acorralando por momentos a la escuadra rojiblanca. El conjunto local movió el balón con fluidez y generó una constante sensación de peligro, demostrando que no iba a poner las cosas nada fáciles. Pese a las acometidas constantes, el entramado defensivo se mantuvo firme y supo aguantar el temporal sin encajar ningún tanto.

La reanudación trajo consigo un cambio radical en la dinámica del choque. Los visitantes adelantaron líneas y no tardaron en encontrar su merecida recompensa. A la salida de un saque de esquina ejecutado con enorme precisión, la zaga donostiarra intentó despejar el peligro, pero el balón quedó vivo. En el intento de controlar la pelota, Ochieng falló en su medición y el esférico impactó de forma clara en su brazo. El colegiado, que seguía la jugada de cerca, no dudó en señalar la pena máxima y Alejandro Grimaldo transformó el castigo para abrir la lata.

Con la ventaja en el luminoso, el guion del encuentro favoreció por completo el estilo de los madrileños, que se pertrecharon atrás buscando sentenciar al contragolpe. La estrategia dio sus frutos de manera inmejorable cuando el tiempo reglamentario agonizaba. Ya en el minuto 90, una rápida transición ofensiva plantó a Jonathan David en las inmediaciones del área. El delantero canadiense exhibió su calidad individual: recibió la pelota, recortó con maestría para eliminar de la ecuación a Beitia y conectó un potente disparo con la zurda que se coló irremediablemente en la portería vasca.

Ya en el tiempo de descuento, con los dueños de casa totalmente volcados al ataque en un intento a la desesperada por maquillar el resultado, llegaría la puntilla definitiva. En la última jugada de la tarde, Giuliano Simeone recuperó el esférico y protagonizó una cabalgada absolutamente memorable. El joven atacante recorrió muchos metros en dirección a la meta contraria con una potente conducción que dejó atrás a sus exhaustos rivales y, con suma tranquilidad, anotó el tercer tanto. Una victoria brillante que apuntala las aspiraciones del bloque atlético.