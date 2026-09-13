Lamine Yamal lidera al Barcelona en una trabajada victoria frente al Levante (2-4)

El FC Barcelona superó este domingo a un combativo Levante UD en el Ciutat de València (2-4), un resultado que permite a los azulgranas conservar la primera posición de la tabla. Con cinco triunfos en idéntico número de jornadas, el equipo de Hansi Flick demostró su enorme pegada, aunque terminó pidiendo la hora ante el empuje de la escuadra local, que nunca bajó los brazos pese a ir perdiendo por tres goles de diferencia. Los visitantes confirmaron su buen estado de forma en este arranque liguero, consolidando un proyecto deportivo que empieza a dar sus frutos.

El cuadro catalán, que atraviesa una excelente racha desde el inicio de la temporada, apenas necesitó cuatro minutos para inaugurar el marcador. Una combinación en el balcón del área derivó en un balón suelto que Xavi Espart mandó al fondo de las mallas tras un roce en el defensa Adrián de la Fuente, alias Dela, complicando la estirada del guardameta Mathew Ryan. El tanto inicial otorgó el control casi absoluto a los visitantes.

Fruto de ese dominio territorial y de las dudas en el repliegue defensivo valenciano, no tardó en llegar el segundo golpe. El zaguero trató de despejar el esférico, pero este acabó en los pies de un veloz Raphinha. El brasileño desbordó al portero con un gran control y cedió el balón para que Lamine Yamal anotara a placer en el minuto 18. Parecía que el choque quedaba visto para sentencia, pero el conjunto granota mantuvo el tipo.

El peligro local llegó principalmente por la banda derecha, impulsado por las internadas de Jeremy Toljan y Víctor García, aunque sin cristalizar en ocasiones diáfanas frente al arquero Joan García. Tras el paso por los vestuarios, los azulgranas salieron dispuestos a disipar cualquier atisbo de duda. Apenas se habían disputado dos minutos de la reanudación cuando Aissa Mandi cometió un claro penalti. El propio atacante internacional se encargó de ejecutar la pena máxima, estableciendo un rotundo cero a tres que parecía definitivo para afianzar el liderato liguero.

Lejos de rendirse, los hombres dirigidos por su técnico continuaron buscando la portería rival con ahínco. Su innegable tesón tuvo recompensa en el tramo final del partido. Un error en la entrega de Espart permitió a Iván Romero batir a Joan García y firmar el primer gol local a falta de doce minutos para la conclusión. Esta diana espoleó el ánimo de las gradas y revitalizó la presión ofensiva del equipo.

La tensión aumentó de forma exponencial en el minuto 88, cuando Roguer Brugué superó en velocidad a Marc Bernal y Pau Cubarsí. Tras un primer rechace del guardameta visitante, el delantero no perdonó en la segunda instancia, desatando la euforia en el feudo levantinista. Sin embargo, en pleno asedio local y ya en el tiempo añadido, el alemán Adeyemi sentenció el duelo. En una brillante acción individual, dejó atrás a Mandi y superó a Ryan, certificando un sufrido triunfo que mantiene intacta la condición de invicto del líder de la competición.