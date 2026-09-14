¿Cuándo da Luis de la Fuente su primera lista tras ganar el Mundial?

Luis de la Fuente volverá a ponerse al frente de la selección española este viernes, casi dos meses después de conquistar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y colocar la segunda estrella en la camiseta de España. El seleccionador dará a conocer a las 11:30 horas del próximo viernes, 18 de septiembre, su primera convocatoria después del histórico triunfo ante Argentina en la final y comenzará así una nueva etapa para una selección que afronta sus próximos compromisos con la condición de bicampeona del mundo.

España regresará a la competición oficial con la Nations League 2026-27. El equipo de De la Fuente debutará el sábado 26 de septiembre frente a Inglaterra en Wembley y posteriormente se enfrentará a Croacia, el 29 de septiembre en Sevilla, y a Chequia, el 3 de octubre en Oviedo. La ventana internacional se cerrará el 6 de octubre con una visita a Croacia, en Split.

Dos ausencias aseguradas

De la Fuente tendrá que empezar a tomar decisiones después de una convocatoria mundialista que terminó haciendo historia. De los 26 futbolistas que formaron parte del equipo campeón en Estados Unidos, al menos dos no estarán en esta primera lista: Marcos Llorente, que ha anunciado recientemente su retirada de la selección, y Borja Iglesias, que se encuentra lesionado.

La convocatoria servirá también para comprobar hasta qué punto el seleccionador mantiene su confianza en el bloque que conquistó el Mundial. España afrontará ahora un calendario exigente en la Nations League, competición en la que está encuadrada en el Grupo A3 junto a Croacia, Inglaterra y Chequia. El objetivo será terminar entre los dos primeros para acceder a los cuartos de final, que se disputarán en marzo de 2027.

De la Fuente comparecerá ante los medios una hora después de hacer pública la convocatoria. A las 12:30 horas, el técnico riojano atenderá a los periodistas en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en una rueda de prensa especialmente esperada después de la conquista del Mundial.

Será la primera comparecencia de De la Fuente desde que llevó a España a conquistar su segundo Mundial. El seleccionador tendrá ahora el reto de mantener el nivel competitivo de un equipo que, además del título mundial, viene de consolidarse como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

La nueva aventura comenzará en Londres, ante una Inglaterra que será uno de los grandes rivales de España en la fase de grupos. Después llegarán Croacia y Chequia, antes de cerrar esta primera ventana internacional en Split. La campeona del mundo vuelve a escena y Luis de la Fuente será el encargado de elegir a los jugadores que defenderán por primera vez la segunda estrella.