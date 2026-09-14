El fair play financiero marca la hoja de ruta de A.GAIN para reconstruir el Real Zaragoza

El Real Zaragoza inicia una de las reconstrucciones más profundas de su historia reciente. El descenso a Primera RFEF no sólo ha supuesto un golpe deportivo, sino que también ha reducido de forma drástica los ingresos ordinarios, ha puesto bajo presión la tesorería y ha obligado a revisar, de manera muy concienzuda, un modelo de gestión que durante años convivió con deuda, ampliaciones de capital y una permanente urgencia por volver al fútbol profesional.

En ese escenario aterrizó este verano A.GAIN, la plataforma de inversión encabezada por el empresario guatemalteco Bobby Aitkenhead. Su mensaje, repetido desde su presentación como accionista mayoritario, se aleja de la promesa fácil de fichajes o ascensos inmediatos. "No vamos a tomar atajos", afirmó Aitkenhead el pasado 16 de julio durante el acto de presentación de la nueva propiedad en el Ibercaja Estadio. La prioridad es construir "un proyecto de vida", con estabilidad institucional, profesionalización y una economía capaz de sostener el crecimiento deportivo.

La operación contempla una ampliación de capital de alrededor de 22 millones de euros. Según explicó Aitkenhead hace dos meses, tras ella A.GAIN controlará, a través del fondo RONDO —vehículo de inversión de la plataforma—, en torno al 60% del accionariado, mientras que el empresario americano-cubano Jorge Mas —hasta hace unas semanas presidente del club— y Juan Forcén conservarán conjuntamente el otro 40%. El relevo, no obstante, trasciende al reparto de acciones, pues plantea un cambio de método en un club que necesita convertir la inversión en estructura, y la estructura en resultados.

El descenso cambia todas las cuentas

La Primera RFEF impone una realidad económica radicalmente distinta a la de Segunda División. Los ingresos televisivos caen de manera brusca, el margen para sostener contratos se estrecha y la capacidad de asumir costes deportivos se reduce bastante. El investigador deportivo Luis Serrano Antón estima, en un informe que ha facilitado a Libertad Digital, que el Zaragoza afrontará la temporada con unos ingresos ordinarios próximos a los ocho millones de euros, sin incluir las obligaciones ya contraídas.

Su análisis sitúa la deuda a corto plazo en torno a los 15 millones de euros, frente a los seis millones del ejercicio anterior. También calcula un fondo de maniobra negativo cercano a 11 millones y una liquidez general de 0,29: por cada euro de vencimientos inmediatos, el club dispondría de 29 céntimos para atenderlos. Son indicadores que describen una entidad con necesidad de liquidez y con poco margen para la improvisación.

En ese contexto se entienden decisiones que, en otras circunstancias, podrían resultar impopulares, como la salida de futbolistas formados en la cantera. La nueva dirección necesita equilibrar caja y ajustar la masa salarial a la categoría antes de plantear una inversión deportiva más ambiciosa. Vender patrimonio deportivo no es, por sí mismo, una solución estructural; pero puede evitar que el club vuelva a hipotecar ingresos futuros para resolver necesidades presentes.

El límite salarial, una frontera ineludible

El fútbol español ya no permite gastar sin respaldo. LaLiga fija para cada club un Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) —lo que se conoce popularmente como 'fair play financiero'— que engloba salarios, primas, Seguridad Social, comisiones y amortizaciones de fichajes, además del gasto en cuerpos técnicos, cantera y otras secciones. El club presenta su previsión, pero el órgano de validación de LaLiga puede ajustarla para preservar su estabilidad financiera.

Esa disciplina ha condicionado al Zaragoza durante las últimas temporadas. Tras superar el límite asignado, el club tuvo que liberar masa salarial para poder inscribir o incorporar jugadores en varias ventanas de mercado. El resultado fue una planificación sometida a restricciones, con menor capacidad para ejecutar las primeras opciones deportivas y un coste competitivo evidente.

El fair play financiero no consiste, por tanto, en impedir la inversión, sino en exigir que ésta tenga respaldo real. En el ámbito europeo, el antiguo modelo de control financiero de la UEFA ha evolucionado hacia reglas de sostenibilidad que limitan progresivamente el gasto en plantilla, fichajes y agentes en función de los ingresos relevantes. En España, LaLiga aplica desde hace años un control presupuestario propio y más inmediato, que obliga a cuadrar las cuentas antes de elevar el gasto.

Para el Real Zaragoza, que el pasado verano perdió su estatus de equipo profesional con el descenso, el desafío no será sólo disponer de dinero, sino conseguir que cada euro invertido mejore su posición financiera y deportiva. El músculo inversor de A.GAIN puede aliviar la presión, pero no sustituye una gestión ordenada ni elimina las restricciones que impone la categoría.

De Agapito a la nueva reconstrucción

La deuda ha sido una constante en la historia reciente del club. Cuando el infame Agapito Iglesias abandonó la entidad en 2014, el pasivo era asfixiante. La Fundación Zaragoza 2032, vinculada a César Alierta, tomó el control y negoció reducciones de deuda con acreedores. Durante aquella etapa, una parte de los ingresos extraordinarios debía destinarse a cumplir el convenio concursal, lo que limitaba el dinero disponible para la plantilla.

La llegada en 2022 de la propiedad formada, entre otros, por Jorge Mas y Joseph Oughourlian —presidente del Grupo Prisa— permitió liquidar la deuda con Hacienda y la Seguridad Social, requisito esencial para el cambio accionarial y una mejora de la situación financiera. Sin embargo, las ampliaciones de capital, la venta de activos de cantera y el aumento del gasto no evitaron el descenso. La lección es incómoda, pero clara: inyectar recursos no garantiza por sí solo una gestión eficaz.

A.GAIN recibe ahora un club con menor facturación, compromisos de corto plazo y el proyecto de la Nueva Romareda en el horizonte. El nuevo estadio debe convertirse en una fuente de ingresos comerciales, de patrocinio, eventos y explotación durante todo el año. Si no se gestiona con rigor, puede añadir presión a una estructura ya exigida.

Baroli, el gestor para ordenar la casa

La elección de Guido Baroli como director general resume la hoja de ruta de A.GAIN, plataforma que también controla el club colombiano Deportivo Cali. El ejecutivo argentino llega con experiencia en gestión deportiva, control presupuestario, desarrollo comercial e infraestructuras. En su presentación habló de "cimientos claros" para alcanzar sostenibilidad, crecimiento y rendimiento deportivo.

Serrano Antón destaca su etapa en Defensa y Justicia, donde atribuye a su gestión una política de disciplina presupuestaria, control diario de las cuentas y superávit continuado. Ese modelo, basado en no gastar por encima de lo presupuestado, en desarrollar talento y en profesionalizar las áreas clave, encaja con las necesidades del Zaragoza.

La nueva propiedad plantea un horizonte de largo plazo y pide paciencia. La afición, que lleva catorce temporadas lejos de Primera División y acaba de afrontar un descenso histórico, difícilmente aceptará una espera sin señales de avance. El reto de Aitkenhead y Baroli será demostrar que la austeridad no equivale a resignación, sino a construir una base desde la que competir con garantías.

El ascenso seguirá siendo el gran objetivo. Pero, esta vez, el primer partido se juega en el balance, en la tesorería y en la capacidad del Real Zaragoza para dejar de depender de soluciones de emergencia.