Escándalo arbitral en la Premier con el City: el VAR se traga un clamoroso fuera de juego

El Manchester City se impuso en el derbi al United con un solitario tanto de Erling Haaland. 0-1 ganaron los de Maresca en un partido marcado por la polémica. Se quedaron con 10 los sky blue tras la expulsión por roja directa en la primera parte, minuto 22, de Phil Foden por una agresión sobre Bruno Fernandes, que primero había buscado al ínclito jugador inglés.

¡EL MANCHESTER CITY SE QUEDA CON 10! 🟥 ¡PHIL FODEN, EXPULSADO POR UNA PATADA A BRUNO FERNANDES! 👀#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/WFJlUBtBXC — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

Aguantó con 10 el equipo de Maresca, sostenido por un gran Donnarumma y, en un zarpazo en la segunda mitad, Haaland anotaba el único gol del partido. Un tanto que está dando mucho que hablar. La posición de Enzo Fernández, en claro fuera de juego, que incide en la zaga del United, es clara. El tanto, que de primeras fue anulado por fuera de juego, se concedió tras revisarlo en el VAR. Una decisión incomprensible que terminó siendo vital en el derbi de Manchester (se impuso el City 0-1).

#MUNMCI – 59' VAR OVERTURN VAR checked the referee's call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded. The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn't play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

Fue tal la polémica y las quejas del United, que Prof Ref se vio obligado a emitir un comunicado horas después de terminar el encuentro: "Tras el incidente ocurrido en el minuto 60 del partido de la Premier League del domingo entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford, podemos aclarar la situación respecto al gol concedido a Erling Haaland: la decisión en el terreno de juego fue de fuera de juego contra Erling Haaland; fue revisada por el VAR y se determinó que estaba en posición reglamentaria. En la misma jugada, se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, cualquier fuera de juego es subjetivo; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego. Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente".

Los propios árbitros reconocen un error de juicio que es inadmisible con el VAR de por medio y es que, en el momento del centro de Gvardiol, Haaland no está en fuera de juego, pero Enzo Fernández sí. Al hacer el intento de jugar el balón, el argentino influye en la acción defensiva de su compatriota Lisandro Martínez, del Manchester United, antes del remate de Haaland en el segundo palo. Claro fuera de juego que se tragaron desde el VAR y que deja, una vez más, muy retratado al estamento arbitral. Con asuntos como este es imposible no pensar mal.