Fabián también se postula al Balón de Oro: "Por títulos, nadie ha hecho mejor temporada que yo"

Fabián Ruiz ha decidido dar un paso al frente en la carrera por el Balón de Oro. El centrocampista del Paris Saint-Germain se reivindica como uno de los candidatos al premio después de completar una temporada extraordinaria, en la que ha conquistado la Ligue 1 y la Champions League con el conjunto parisino y el Mundial con la selección española. Una combinación de títulos que le permite presentar uno de los palmarés más destacados entre los 30 nominados.

El internacional español ha sido especialmente contundente al valorar sus opciones en una entrevista concedida a L'Équipe. "En cuanto a títulos, nadie ha hecho mejor temporada que yo", afirmó Fabián, aunque inmediatamente matizó que la pelea por el galardón no puede reducirse únicamente a los trofeos colectivos. "Individualmente, grandes jugadores han hecho una temporada excelente y su nivel está fuera de toda duda. Hay muchos candidatos", señaló el futbolista.

Una temporada histórica

Los argumentos de Fabián son difíciles de discutir desde el punto de vista colectivo. El andaluz ha sido uno de los protagonistas de un curso histórico del PSG, campeón de Europa, y posteriormente levantó la Copa del Mundo con España. De hecho, Fabián es el único futbolista que ha ganado las finales de la Champions y del Mundial en la misma temporada de 2026, un logro reservado a un grupo muy reducido de jugadores en la historia del fútbol.

Su candidatura adquiere todavía más fuerza por su papel en la selección española. Fabián fue titular en la final del Mundial frente a Argentina, que España ganó por 1-0 tras la prórroga, y se consolidó como una de las piezas importantes del centro del campo de Luis de la Fuente. El futbolista, además, considera que se encuentra en el mejor momento de su carrera después de haber alcanzado una madurez que también le ha permitido convertirse en un jugador fundamental para Luis Enrique en París.

El propio Fabián reconoce, sin embargo, que la competencia es enorme. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri, Ousmane Dembélé o Erling Haaland, entre otros, forman parte de una lista de candidatos en la que el centrocampista español no parte necesariamente como favorito. La diferencia respecto a otros aspirantes está precisamente en la combinación de títulos y protagonismo que puede presentar después de una temporada en la que ha levantado los dos grandes trofeos colectivos del fútbol mundial.

El precedente de Rodri

Fabián tampoco oculta que ganar el Balón de Oro siendo centrocampista es especialmente complicado. Sin embargo, tiene un precedente reciente al que agarrarse: Rodri ganó el premio en 2024, demostrando que un jugador cuya principal virtud no son los goles también puede imponerse en una votación históricamente dominada por delanteros y futbolistas de perfil ofensivo.

"Lo importante es el papel que desempeña un jugador más que su posición sobre el terreno de juego", defendió Fabián, reivindicando una visión del fútbol en la que el impacto de un centrocampista pueda tener el mismo reconocimiento que las cifras goleadoras de los delanteros.

No es, en cualquier caso, la primera vez que Fabián habla abiertamente de sus aspiraciones. Hace unos días ya reconocía que ganar el Balón de Oro sería "un sueño" y que, después de haberlo ganado todo a nivel colectivo, el prestigioso trofeo individual era el gran reconocimiento que todavía le faltaba. "Esta temporada puedo permitirme soñar", aseguró entonces.

La carrera está oficialmente abierta y Fabián ya ha dejado clara su candidatura. El ganador se conocerá el 26 de octubre en Londres, pero antes los votantes deberán decidir entre una nómina de estrellas en la que el español puede presumir de un argumento que muy pocos tienen: Champions, Mundial y un papel protagonista en ambos títulos. Él ya ha puesto los trofeos sobre la mesa. Ahora toca saber si serán suficientes para convertir su sueño en realidad.