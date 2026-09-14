Indignación en el fútbol saudí: utilizan el nombre del fallecido Diogo Jota para provocar a su amigo Rúben Neves

Cristiano Ronaldo ha dicho basta. El delantero portugués ha alzado la voz contra los aficionados del Al Taawoun que utilizaron el nombre de Diogo Jota, fallecido en julio de 2025 en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora, para provocar a Rúben Neves, del Al Hilal, durante el partido de la Liga saudí que enfrentó a ambos equipos. Una conducta que el capitán de Portugal, que desde comienzos del año 2023 milita en el Al Nasser, considera intolerable y que, a su juicio, debe tener una consecuencia contundente: la prohibición de por vida de acceder a los estadios.

El episodio se produjo el pasado sábado durante la goleada que el Al Hilal endosó al Al Taawoun (0-6). Mientras el conjunto visitante dominaba con claridad el encuentro, un sector de la grada local comenzó a corear de manera reiterada el nombre de "Jota" dirigido hacia Rúben Neves, íntimo amigo y excompañero del futbolista portugués fallecido.

La provocación no pasó inadvertida para el centrocampista. Neves respondió sobre el terreno de juego señalando primero hacia sus ojos y después hacia el cielo, en un gesto dirigido a los aficionados. Al término del encuentro, su reacción fue todavía más contundente. "Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto", señaló el jugador portugués en zona mixta.

Cristiano no se muerde la lengua

Las imágenes del incidente corrieron rápidamente por las redes sociales y provocaron la reacción de Cristiano Ronaldo. El futbolista del Al Nassr respondió a una publicación en Instagram en la que se recogían los cánticos y reclamó una intervención contundente de la competición saudí. "La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol, tiene que haber límites", escribió Cristiano.

Su petición fue todavía más lejos: "Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio".

El mensaje del cinco veces Balón de Oro convierte así un incidente protagonizado por un sector de la grada en una cuestión de principios para el fútbol saudí. Cristiano considera que utilizar una tragedia personal para atacar emocionalmente a un futbolista ha cruzado una línea roja que no puede quedar impune.

Utilizaron a Jota para hacer daño a Neves

La elección de Diogo Jota no fue casual. Neves mantenía una estrecha relación personal y profesional con el delantero, con quien coincidió en el Oporto, el Wolverhampton y la selección portuguesa. El centrocampista fue, además, uno de los amigos más cercanos de Jota y uno de los portadores de su féretro tras su fallecimiento.

Jota murió el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico cerca de Sanabria (Zamora) junto a su hermano André Silva. Tenía 28 años. Desde entonces, Neves ha mostrado públicamente en numerosas ocasiones el impacto que tuvo la pérdida de su amigo.

Por eso, los cánticos lanzados desde la grada del Al Taawoun tuvieron una carga especialmente dolorosa. No se trató simplemente de una provocación deportiva dirigida a un futbolista rival, sino de recurrir a la muerte de una persona cercana a él como arma para intentar desestabilizarle.

Arabia condena el incidente

La reacción no se ha limitado a Cristiano Ronaldo. El Al Hilal presentó una denuncia ante la Federación Saudí de Fútbol y reclamó medidas contra los responsables. El Al Taawoun también condenó los cánticos y aseguró que colaborará con las autoridades para identificar a los responsables y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

La Federación Saudí y la Saudi Pro League han condenado igualmente lo ocurrido y han señalado que utilizar tragedias personales para insultar o provocar no tiene cabida en el fútbol saudí. Las autoridades han abierto una investigación sobre lo sucedido.

El caso supone además un problema de imagen para una competición que en los últimos años ha realizado una enorme inversión para situarse bajo los focos del fútbol internacional. La polémica ha colocado precisamente en el centro de la conversación aquello que la competición pretende desterrar de sus estadios: comportamientos que traspasan los límites de la rivalidad deportiva.

Neves respondió con dolor y Cristiano con contundencia

Rúben Neves no ocultó su indignación. Primero respondió en el propio terreno de juego a los aficionados que coreaban el nombre de Jota y después dejó una frase que rápidamente se convirtió en una de las imágenes del partido.

Cristiano, por su parte, decidió elevar todavía más el tono. No pidió simplemente una multa ni una sanción puntual. Reclamó que quienes protagonizaron los cánticos no vuelvan a pisar un estadio.

Mientras tanto, el resultado del partido —un contundente 0-6 para el Al Hilal— quedó relegado a un segundo plano. La goleada, en la que Neves participó durante 75 minutos, terminó siendo casi anecdótica ante una polémica que ha provocado una condena prácticamente unánime.