La Comunidad de Madrid levanta el cierre de Vallecas pero mantiene el pulso con el Rayo

La Comunidad de Madrid ha levantado este lunes la suspensión cautelar del Estadio de Vallecas después de analizar la segunda auditoría encargada para comprobar el estado de las instalaciones. El informe concluye que los elementos inspeccionados "se encuentran operativos y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario", lo que permite al Rayo Vallecano recuperar próximamente su estadio como escenario de sus partidos como local. La decisión supone un cambio sustancial respecto al escenario planteado a finales de julio, cuando el Ejecutivo regional ordenó el cierre del recinto tras detectar graves deficiencias de seguridad, mantenimiento y salubridad.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha firmado este lunes por la tarde la orden que deja sin efecto la medida cautelar adoptada el pasado 27 de julio. La resolución tiene efecto inmediato y llega después de que la Dirección General de Deportes haya remitido los informes preceptivos tras estudiar la segunda auditoría, elaborada por Instalaciones Cedial, la misma empresa responsable del primer informe. El documento fue remitido a la Consejería el pasado sábado a las 17:41 horas, con firma de las 17:33, y posteriormente fue enviado al Colegio de Ingenieros.

El estadio podrá reabrir, pero no de cualquier manera

La conclusión de esta segunda auditoría supone un reconocimiento de que la situación del recinto ha cambiado de manera sustancial en las últimas semanas. La mayor parte de las actuaciones correctoras, la puesta en funcionamiento de determinados sistemas y su correspondiente legalización se han producido después de las decisiones adoptadas por la Comunidad a raíz de la primera inspección. Aquella auditoría había detectado una situación que, según el Ejecutivo autonómico, comprometía la seguridad y la operatividad del estadio.

La Comunidad considera ahora que esas deficiencias han sido solventadas hasta el punto de permitir el funcionamiento ordinario del recinto, pero mantiene una exigencia que va más allá de la reapertura inmediata. El Gobierno regional insiste en que el Estadio de Vallecas necesita una reforma integral que garantice unas instalaciones renovadas y adaptadas a las necesidades actuales del fútbol profesional. De hecho, la Comunidad ya presentó en junio un proyecto de remodelación que contempla, entre otras actuaciones, elevar el aforo hasta al menos 18.500 espectadores y adaptar el terreno de juego a los estándares de LaLiga y de las competiciones internacionales.

La decisión llega después de un verano especialmente tenso entre la Administración regional y el Rayo Vallecano. El club ha sostenido durante las últimas semanas que la Comunidad estaba retrasando deliberadamente su regreso a Vallecas y cuestionó abiertamente la auditoría que provocó la suspensión. En un comunicado publicado a comienzos de septiembre, la entidad franjirroja acusó al Ejecutivo autonómico de mantener oculto durante más de siete meses el informe que sirvió de base para adoptar la medida cautelar y defendió que las instalaciones cumplían las condiciones necesarias para albergar partidos.

La reapertura no cierra el conflicto

La principal consecuencia de la decisión de este lunes es que el Rayo podrá volver a jugar en Vallecas próximamente, pero eso no significa que se haya cerrado el enfrentamiento institucional. La Comunidad de Madrid mantiene en marcha el procedimiento para extinguir la concesión del estadio al Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva por lo que considera un "incumplimiento grave de sus obligaciones".

El Ejecutivo regional separa así dos cuestiones. Por un lado, considera que las actuaciones realizadas por el club han permitido corregir las deficiencias que impedían utilizar el recinto con garantías. Por otro, sostiene que la existencia de esas deficiencias y los incumplimientos que, a juicio de la Comunidad, se produjeron anteriormente justifican que continúe adelante el expediente sobre la concesión. La propia Administración ya había advertido de que una eventual reapertura del estadio no supondría necesariamente el final de ese procedimiento.

El pulso entre ambas partes comenzó el pasado mes de julio, cuando la Comunidad acordó iniciar el expediente de extinción de la concesión y decretó la suspensión cautelar del uso del estadio. La primera auditoría puso el foco en elementos relacionados con la seguridad, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia, los sistemas de salubridad y las condiciones higiénico-sanitarias. El conflicto se agravó posteriormente cuando técnicos y operarios enviados por la Administración tuvieron problemas para acceder al recinto para realizar determinadas actuaciones, hasta el punto de que la Comunidad llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

Durante todo este tiempo, el Rayo se ha visto obligado a abandonar Vallecas y disputar sus encuentros como local en el Estadio Ontime Butarque de Leganés. Allí jugó contra el Deportivo Alavés y posteriormente frente al Racing de Santander, mientras que el partido de este martes contra el Espanyol también se disputará en el estadio pepinero. La reapertura administrativa del recinto llega, por tanto, demasiado tarde para que el conjunto franjirrojo pueda regresar inmediatamente a Vallecas para ese encuentro.

Ahora, el objetivo pasa por concretar cuándo podrá producirse el regreso efectivo. Antes de conocerse la decisión definitiva de este lunes, el Ejecutivo regional había apuntado al 10 de octubre, coincidiendo con la visita del Athletic Club, como una posible fecha para volver a jugar en Vallecas si las comprobaciones técnicas resultaban satisfactorias. La nueva resolución elimina el principal obstáculo administrativo, aunque todavía habrá que coordinar el regreso deportivo y garantizar que el recinto reúne todas las condiciones exigidas.

La paradoja es que el Rayo puede estar cada vez más cerca de volver a casa mientras la relación con la Comunidad de Madrid sigue lejos de normalizarse. La segunda auditoría ha despejado el camino para que el fútbol regrese a Vallecas, pero no ha resuelto la batalla por el futuro del estadio ni por la concesión. El campo vuelve a abrir sus puertas; el conflicto entre el club y el Gobierno regional, de momento, permanece abierto.