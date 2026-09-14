Lamine Yamal se ve ganador del Balón de Oro por delante de Mbappé: "Me lo merecería yo"

Lamine Yamal ha dado un paso al frente en la carrera dialéctica por el Balón de Oro. El futbolista del FC Barcelona considera que sus méritos durante la última temporada justifican que sea él quien reciba el galardón y sitúa a Kylian Mbappé como su principal rival. En un adelanto de la charla que ha mantenido con Jorge Valdano en Universo Valdano, de Movistar+, el internacional español se muestra más contundente que en sus últimas comparecencias públicas respecto al galardón.

"Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado", afirma Yamal. El jugador azulgrana considera que él y Mbappé son "los dos mejores jugadores del mundo", aunque entiende que los títulos logrados durante la temporada deben decantar el premio a su favor. La entrevista completa se emitirá el próximo viernes.

Recordemos que Yamal llega a la recta final de la votación después de haber sido protagonista con el Barcelona y con la Selección española. El extremo ganó La Liga con el conjunto azulgrana y alcanzó los cuartos de final de la Champions League. Con España, además, conquistó el Mundial. En el plano individual, cerró la temporada con 24 goles y 18 asistencias entre todas las competiciones.

En ocasiones anteriores, el futbolista ya había defendido que había realizado un gran año, aunque entonces evitó reclamar abiertamente el premio. "No depende de mí, depende de vosotros", dijo ante los medios, antes de señalar que estaba orgulloso de su trabajo y que no iba a "suplicar nada".

Ahora, en cambio, su posición es mucho más clara. Preguntado por Valdano sobre a quién entregaría el Balón de Oro, responde que al mejor jugador del mundo, aunque distingue entre su propia elección y la decisión final. "A quién se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga", explica.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo". ‼️ 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍, en exclusiva en #UniversoValdano.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YJmUZBVLaU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 13, 2026

Mbappé también reclama el premio

El debate tiene en Kylian Mbappé al otro gran protagonista. El delantero del Real Madrid fue el primero de los dos en posicionarse públicamente y ha defendido sus opciones después de una temporada de grandes cifras individuales.

Recordemos también que Mbappé terminó con 42 goles y siete asistencias con el Real Madrid y fue también protagonista con Francia en el Mundial. El delantero se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con 22 tantos, y contribuyó a que la Selección francesa alcanzara las semifinales.

El francés ha reivindicado sus posibilidades de conquistar por primera vez el Balón de Oro y llegó a afirmar que había hecho historia en la competición más importante del deporte. En una entrevista posterior también respondió de forma directa cuando le preguntaron por su voto: "Por mí".

Yamal, por su parte, considera que los títulos colectivos conseguidos con el Barcelona y España son un argumento determinante frente a los méritos individuales del delantero madridista. Ambos parten entre los principales candidatos de una lista de 30 finalistas que, según el texto de la entrevista, presenta un escenario especialmente abierto.

La autocrítica de Yamal tras el Mundial

Más allá del Balón de Oro, el jugador del Barcelona también habla con Valdano de sus sensaciones después de conquistar el Mundial. Pese al título, reconoce que no terminó satisfecho con su actuación y asegura que cree que podría haber ofrecido un rendimiento todavía mayor.

"Después de ganar el Mundial no estaba contento", confiesa Yamal. El extremo explica que hizo cosas que no fueron percibidas por el público y destaca el valor que tiene para un entrenador disponer de un futbolista capaz de arrastrar a varios rivales. Sin embargo, mantiene una exigencia elevada consigo mismo y considera que podría haber hecho más durante el torneo.

El jugador asegura que ya tiene ganas de que llegue el próximo Mundial para volver a competir y tratar de mejorar su rendimiento. Yamal, que quedó segundo en la votación del Balón de Oro del año pasado, afronta así una nueva carrera por el premio con Mbappé como uno de sus principales competidores.

La gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, donde se conocerá finalmente quién recibe el galardón.