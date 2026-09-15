Amenazas al bético Ez Abde por apoyar a Ceuta: "Pasarás la peor hora de tu vida"

El Villarreal y el Betis disputaron el partido correspondiente a la jornada 5 de LALIGA. Antes del inicio del partido los futbolistas de ambos equipos saltaron al terreno de juego luciendo una camiseta en apoyo a Ceuta con el lema "Todos somos caballas", tal y como se conoce a los ceutíes, y se añadía "(Ceuta y sus caballeros de la mar)". Entre esos jugadores se encontraba Ez Abde, internacional marroquí, y ha recibido multitud de críticas por ese momento.

🌟 El saludo inicial del VillarrealRealBetis, a través de los ojos de la RefCam. BehindLALIGA | @RFEF pic.twitter.com/paZoM1S4Y9 — LALIGA (@LaLiga) September 14, 2026

El extremo nació en Beni Melal, Marruecos, y creció en Elche. Su única publicación en Instagram, ya eliminada de la cuenta, se comenzó a llenar de comentarios en su contra. "Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria", escribió un usuario.

Otro de los comentarios iba en esa línea: "Un verdadero marroquí no abandona su patria cuando más lo necesita. Algunas situaciones no se olvidan, y algunas traiciones se abandonan por respeto construidas durante años".

Le van a caer palos por todos en Marruecos al internacional marroquí Ez Abde por ponerse la camiseta en apoyo a Ceuta antes del Villarreal-Betis pic.twitter.com/18lUsRVIWw — Niporwifi © (@niporwifi) September 14, 2026

Varias personas señalaban: "Ceuta y Melilla son marroquíes. La historia no se borra con una camiseta", "Ceuta es marroquí" o "Te guste o no, Sebta y Melilla son, y siempre serán, marroquíes". E incluso iban más allá: "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".

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En referencia a la selección de Marruecos, tras haber disputado 37 partidos con la absoluta —siendo los partidos de la Copa de África y otros amistosos los más recientes— hubo quien le increpó: "La última vez que lo veamos con la selección será una lección y que Dios lo cambie, le dé un poco de aliento en su país".

Ez Abde tiene la doble nacionalidad y pasó por las categorías inferiores del Elche así como por las del Hércules. Posteriormente, estuvo en las filas de Osasuna y FC Barcelona antes de hacer las maletas hacia Sevilla. En el club verdiblanco lleva ya tres años, aunque los culés mantienen actualmente el 20% de los derechos económicos de Ez Abde, tras una renegociación del acuerdo inicial, según informa ElDesmarque.