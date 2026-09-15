Su parecido con Erling Haaland es asombroso. Tanto física como futbolísticamente hablando. Artem Stepanov es un delantero ucraniano de 19 años (nacido en 2007) que está protagonizando una de las mayores irrupciones en cuanto a promesas se refiere en este inicio de curso 26/27. El tanque ucraniano pertenece al Bayer Leverkusen aunque está cedido en el Utrecht de la Eredivisie (Países Bajos).

¿Qué tipo de delantero es Stepanov?

Lo primero que destaca es su imponente físico. Con su 1,92 m de estatura es una amenaza constante para los rivales en el juego aéreo gracias no solo a su enorme envergadura, también a su gran remate de cabeza. Su capacidad para atacar el área es brutal. Con Stepanov cada centro lateral es oro molido. También es muy bueno jugando de espaldas para descargar y ganando duelos en balones largos, lo que te da la opción de jugar directo cuando el rival te aprieta en salida de balón.

Artem Stepanov - Ukraine Haaland 🇺🇦 ✨️ pic.twitter.com/TYDHslfr2l — TopCee (@ScoutTopcee) March 28, 2026

Lo bueno de Stepanov es que no solo es bueno en estático dentro del área, también tiene la capacidad de atacar el espacio con su explosiva arrancada, su gran zancada y su habilidad para tirar buenos desmarques de ruptura.

Más allá de sus grandes condiciones como delantero centro lo que más destaca es su olfato de gol, lo que le convierte en un auténtico killer. Sus cifras fueron tremendas en las categorías inferiores del Leverkusen y su primera experiencia en el fútbol profesional está siendo muy productiva a nivel de goles.

A todo ello hay que sumarle una gran capacidad de sacrificio en la presión, lo que le convierten en un delantero sumamente completo.

Números espectaculares

Su inicio de temporada ha llamado la atención. En su debut en la élite, en la Eredivise con el Utrecht suma 5 goles en 5 partidos. El Leverkusen se frota las manos y es que ya está siendo seguido por varias direcciones deportivas de equipos grandes.