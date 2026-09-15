El Camp Nou acogerá la final de la Champions en 2029 y Laporta lo considera "un orgullo enorme"

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha hecho públicos los escenarios que albergarán las próximas finales de la Champions League tras la reunión mantenida en Tesalónica, Grecia. Cabe destacar que en 2027 será el Riyadh Air Metropolitano. Para la próxima temporada, el Múnich Football Arena ha ganado la partida y el Spotify Camp Nou se ha impuesto al mítico Wembley para acoger el duelo final de 2029.

Esta será la tercera ocasión en la que Barcelona sea testigo de una final de la competición europea y la primera en 30 años desde la última final disputada en el Spotify Camp Nou, en 1999. La primera se disputó en 1989, con la victoria del AC Milan sobre el Steaua de Bucarest (4-0), y la última, en 1999, la disputaron Manchester United y Bayern de Múnich, con triunfo del conjunto inglés (2-1).

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, como parte del Comité Ejecutivo de UEFA, ha valorado la decisión: "Europa y el mundo del fútbol confían en España. Somos líderes en lo deportivo, y ahí están nuestros títulos como vigentes campeones y campeonas del Mundo de selecciones, o vigentes campeones de Europa. Pero también somos líderes en la organización de grandes citas deportivas", ha asegurado Louzán.

🏟️ El 𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆 𝗖𝗮𝗺𝗽 𝗡𝗼𝘂, elegido como 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la UEFA @ChampionsLeague 𝟮𝟬𝟮𝟵. 👏 El fútbol español recibe el respaldo de Europa y volverá a ser anfitrión de un gran evento. ℹ️ https://t.co/S2jYjfi17O pic.twitter.com/uV17e3gx4j — RFEF (@rfef) September 15, 2026

Durante su intervención, Louzán ha explicado que la designación de España para las finales de la Champions League de 2027 y 2029 refleja la confianza internacional en el país: "Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, por citar algunas ciudades de nuestro país, son sinónimo de solvencia, eficacia, seguridad y confianza en la organización de grandes citas deportivas". Además, ha recordado las experiencias de 2010 y 2019 donde se estuvo a la altura.

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Joan Laporta también ha celebrado la elección del estadio culé, una designación que considera un "orgullo inmenso" para el club y sus aficionados y que, a su juicio, supone además un reconocimiento internacional al nuevo estadio. La candidatura fue impulsada por el Barcelona, ​​conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña y ha contado con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Por otro lado, se ha decidido que la final de la Champions femenina 2027-2028 será en el Parc Olympique de Lyon y la próxima campaña (2028-2029) en el Estadio Nacional de Gales, en Cardiff.