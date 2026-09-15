La situación del Valencia, el Balón de Oro y la rueda de prensa de Jose Mourinho antes del partido ante el Elche fueron los elementos centrales de la tertulia de El Primer Palo de este lunes con Juanma Rodríguez, María Trisac, Dani Blanco, Israel Iñiguez y David Sánchez

El histórico jugador valencianista Fernando Gómez Colomer fue el primero en intervenir, muy crítico con la situación del equipo. "Es algo que se veía ya desde hace tiempo. El club se acabará vendiendo porque esto es insostenible"

El Balón de Oro solicitado por Lamine Yamal para él mismo, en una entrevista con Jorge Valdano en Movistar Plus también resultó estelar. Isra Iñiguez dijo que "le extraña la poca humildad del chaval" y David Sánchez afirmó "quien no vea que es una campaña orquestada por el Barcelona con la connivencia de las televisiones…"

María Trisac y Dani Blanco opinaban qe "Yamal creé lo que dice. Él dice esto porque lo piensa realmente" afirmaba Trisac mientras que Blanco ecía "Me extraño la rueda de prensa del otor día. este es el Yamal verdadero"

La rueda de prensa de Mourinho con dardos a los árbitros y al Cholo Simeone fue lo último en comentarse en el programa