Financiación, Quiniela y asistencia: retos para la Liga F de los 41 millones públicos

La Liga de fútbol femenino, Liga F Moeve, afronta su quinta temporada como competición profesional con el objetivo de consolidar su crecimiento, aumentar la asistencia a los estadios y avanzar en su modelo de financiación. El proyecto ha recibido 41 millones de euros en ayudas públicas desde su profesionalización y cuenta también con una importante inversión privada que supera los 60 millones, según las cifras recogidas en el documento de partida.

Durante la gala para presentar la competición celebrada este lunes en Madrid, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, cifró en 38 millones de euros la aportación realizada por el Gobierno desde la profesionalización de la Liga F. Esta cantidad, que no es falsa pero sí incompleta, incluye 20 millones entregados directamente a la competición durante sus tres primeras temporadas y otros 18 millones destinados a infraestructuras de los clubes en 2022.

A estas cantidades se suman otras dos ayudas de 1,5 millones de euros destinadas a los denominados clubes independientes, una concedida en 2022 y otra aprobada en diciembre de 2025. El conjunto de estas partidas eleva a 41 millones de euros la financiación pública recogida en el documento.

La competición encara ahora su quinta temporada profesional. Su presidenta, Beatriz Álvarez, ha señalado que durante los primeros años el objetivo era "existir" y que "ahora toca crecer".

La asistencia, una asignatura pendiente

Uno de los principales retos de esta nueva etapa es incrementar la presencia de aficionados en los estadios. Las tres primeras jornadas de esta temporada reunieron a apenas 21.239 espectadores, lo que supone una media de 885 por partido.

La cifra supone un descenso respecto al comienzo de la pasada campaña. En las tres primeras jornadas de la temporada 2025/26 se contabilizaron 33.626 espectadores, con una media de 1.401 por encuentro; es decir, en términos porcentuales, el descenso es del 36,8%. Además, la media de las tres primeras jornadas de este curso se sitúa aproximadamente un 47% por debajo de los 1.660 espectadores registrados como promedio durante toda la temporada anterior.

La propia Liga F ha situado el aumento de la asistencia entre las cuestiones que debe abordar para continuar con su desarrollo.

Nuevas vías de financiación

La financiación de la competición no se limita a las ayudas públicas. A ellas se suman los derechos audiovisuales, los patrocinios, las aportaciones de LaLiga y los recursos que destinan los propios clubes a sus secciones femeninas.

A estas fuentes se incorporará la operación acordada con Gasol16 Ventures —Gasol16 Ventures es el vehículo de inversión y el gestor de la actividad empresarial del exjugador de baloncesto Pau Gasol— y Fortified Partners, que contempla una financiación de 55 millones de euros durante los próximos cuatro años.

Los clubes adheridos recibirán financiación de manera anticipada a cambio de comprometer entre el 35% y el 49% de determinados ingresos comerciales durante los próximos 25 años (hasta 2051). El Real Madrid y otros clubes —entre ellos la Real Sociedad y el Athletic Club— no participaron en la operación, mientras que la mayoría de las entidades sí la respaldaron.

Debate sobre los costes de la estructura

La situación económica de la Liga F también ha generado debate entre algunos clubes. El documento recoge problemas de liquidez, anticipos sobre futuros patrocinios y reclamaciones relacionadas con retrasos en determinados pagos.

También se han planteado cuestiones relativas a las remuneraciones directivas, los bonus y el coste de la sede de la competición, que según documentación trasladada por clubes a la propia Liga F supera los 500.000 euros anuales. En este contexto, se habría estudiado internamente la posibilidad de eliminar determinados bonus y cambiar de sede para reducir costes.

La Liga F en la Quiniela

Otra de las novedades de esta temporada es la incorporación de la Liga F a La Quiniela. El Gobierno modificó la normativa para reservar a la competición el 15% de la parte correspondiente del impuesto sobre las apuestas mutuas deportivas de fútbol.

La medida supone una nueva fuente de ingresos para la competición y ha abierto también un debate sobre el tratamiento que reciben otras disciplinas deportivas, especialmente las competiciones femeninas.

La Liga Femenina Endesa de baloncesto registró en la temporada 2024/25 una media de 1.442 espectadores por partido, según los datos recogidos en el documento, una cifra ligeramente superior a la media de la Liga F que se recoge para ese mismo periodo. Casademont Zaragoza superó además los 5.000 espectadores de media.

La primera jornada en la que se incorporaron cuatro partidos femeninos a La Quiniela registró una recaudación aproximadamente un 30% inferior a la de la jornada comparable de la temporada anterior. El documento señala que no sería adecuado atribuir exclusivamente esa diferencia a la presencia de los encuentros femeninos, aunque considera prematuro valorar todavía el impacto de la medida.

A vueltas con las ayudas de 2022

Otro de los asuntos que continúa pendiente está relacionado con la justificación de parte de las ayudas concedidas en 2022. El Consejo Superior de Deportes requirió documentación y subsanaciones relativas a aproximadamente 4,7 millones de los cinco millones de euros concedidos inicialmente.

El expediente deberá determinar qué cantidades quedan finalmente justificadas y si procede algún reintegro.

Una nueva etapa

Con la competición ya asentada en el ámbito profesional, la Liga F afronta una nueva etapa marcada por el incremento de los recursos disponibles y por la búsqueda de una mayor repercusión entre los aficionados.

Las nuevas vías de financiación, la incorporación a La Quiniela y el respaldo institucional ofrecen recursos adicionales para el proyecto. El aumento de la asistencia a los estadios y la consolidación de un modelo económico sostenible aparecen, al mismo tiempo, como algunos de los principales retos para las próximas temporadas.