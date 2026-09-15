Messi tiene nuevo entrenador en el Inter Miami: un viejo conocido de la Liga española

El argentino Cristian Kily González se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Inter Miami, donde coincidirá con sus compatriotas Lionel Messi y Rodrigo de Paul, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Casemiro. El técnico, de 52 años, firma con el conjunto de la MLS hasta junio de 2028.

Regresa un viejo conocido del fútbol español

El Inter Miami hizo oficial la llegada del técnico después de confirmarse la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos. González, que como futbolista militó en el Real Zaragoza y el Valencia, entre otros clubes, afrontará ahora su cuarta experiencia en los banquillos.

"Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian 'Kily' González", publicó el club estadounidense en su cuenta oficial de X junto a una fotografía del entrenador con la camiseta de entrenamiento del equipo.

El argentino tendrá así una nueva oportunidad en los banquillos después de sus etapas al frente de Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. Su llegada se produce además en un momento de cambios en el banquillo del Inter Miami.

Tercer entrenador del Inter esta temporada

González ya dirigió este martes su primer entrenamiento y tendrá que afrontar apenas un día después su primer partido. El Inter Miami se enfrentará este miércoles al Cruz Azul en la Campeones Cup, competición que enfrenta al campeón de la MLS con el vencedor del Campeón de Campeones de la Liga MX.

El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami a partir de las 20:00 horas locales (02:00 del jueves en España) y supondrá el debut del técnico argentino.

El Kily se convierte en el tercer entrenador que ocupa el banquillo del Inter Miami en lo que va de temporada, después de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos. Su llegada se produce en una etapa de cambios para un equipo que tiene en Messi a su principal referente sobre el terreno de juego.

Una carrera marcada por España e Italia

Antes de comenzar su carrera como entrenador, González desarrolló buena parte de su trayectoria como futbolista en Europa. En España defendió las camisetas de Real Zaragoza y Valencia, con el que conquistó la Liga y la Supercopa de España.

Posteriormente pasó por el Inter de Milán, donde ganó una Liga, dos Copas y una Supercopa. También jugó en Argentina para Rosario Central y Boca Juniors, además de formar parte de la selección argentina.

Con la Albiceleste disputó varias competiciones internacionales y logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Cuarta experiencia en los banquillos

Su carrera como entrenador comenzó en Rosario Central, donde inicialmente se hizo cargo del equipo reserva. Tras dos temporadas fue promocionado al primer equipo y dirigió al conjunto argentino durante 68 partidos entre 2020 y 2022.

Posteriormente asumió el cargo en Unión de Santa Fe, donde estuvo al frente del equipo durante 78 encuentros entre 2023 y 2025. La pasada temporada dirigió a Platense.

Ahora afronta su primera experiencia fuera de Argentina como entrenador y lo hará al frente de un Inter Miami en el que tendrá bajo sus órdenes a varias de las grandes figuras del fútbol sudamericano, con Messi como principal referencia.