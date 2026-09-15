Tebas: "Con Infantino, las posibilidades de que España acoja la final son cero"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido que el Santiago Bernabéu debería albergar la final del Mundial 2030, pero considera que las posibilidades de que España sea finalmente la sede del partido decisivo serán "ínfimas o cero" mientras Gianni Infantino continúe al frente de la FIFA.

Tebas realizó estas declaraciones este martes durante su participación en el World Football Summit, celebrado en Madrid, donde cuestionó la gestión del dirigente suizo y puso en duda que España pueda conseguir la final del próximo Mundial si Infantino continúa en el cargo.

"No lo tengo 100% claro, pero evidentemente apoyo que sea en el Bernabéu", señaló Tebas, que vinculó directamente las opciones españolas a un eventual cambio en la presidencia de la FIFA.

Tebas pide un cambio en la FIFA

El presidente de LaLiga se refirió también a las declaraciones del presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, en las que habría apuntado a Marruecos como sede de la final.

"Si un miembro del Comité Ejecutivo de FIFA, como es el presidente de la Federación de Marruecos, dice con tanto descaro que se va a jugar la final allí, no se lo inventa", afirmó Tebas. En su opinión, los problemas de gobernanza de la FIFA vienen de años atrás y dificultan las posibilidades de España.

Tebas llegó incluso a plantear que España debería reconsiderar su participación en la organización del Mundial 2030 si Infantino es reelegido.

"¿Es creíble una persona a la que llaman para que le quiten una tarjeta roja en un Mundial, jugándose lo que se juegan las selecciones? Infantino no es creíble. Con él, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero", aseguró.

El dirigente de LaLiga también consideró que España debería "repensar" su posición si finalmente pierde la final del torneo. "Reputacionalmente, el país organizador, líder del Mundial, campeón del mundo, tiene que tener la final. Si sucede, por lo menos hay que repensar la situación, no sé si salirse", manifestó.

"Sería una vergüenza que Infantino continuase"

Tebas volvió a cargar contra el presidente de la FIFA al ser preguntado por una posible continuidad al frente del organismo. "Si Infantino continúa, sería una vergüenza para el fútbol", afirmó.

El presidente de LaLiga puso el foco especialmente en la polémica que, según su versión, rodeó la retirada de una tarjeta roja a un jugador de la selección de Estados Unidos durante un Mundial. "Me preocupa más lo de la tarjeta roja a un jugador de la selección de Estados Unidos, que por la influencia de Trump se la hayan quitado y haya podido jugar ese partido", explicó.

En este sentido, Tebas denunció la existencia de un "sistema clientelar" en el fútbol internacional y sostuvo que numerosas federaciones dependen económicamente de los recursos de la FIFA.

Tebas quiere otro Balón de Oro para Rodri

El presidente de LaLiga también se pronunció sobre el próximo Balón de Oro, para el que apostó por el centrocampista español Rodri pese a la lesión que ha sufrido durante buena parte de la temporada.

"Es difícil, porque ha estado lesionado gran parte del año, pero con lo que ha hecho en el Mundial y un poco antes, se lo vuelve a merecer", señaló Tebas.

Sobre las opciones de Lamine Yamal, reconoció que el jugador del Barcelona se encuentra también entre los grandes candidatos. "Lamine sabe cómo ha jugado la temporada pasada y puede decir que ha sido el mejor jugador. Yo quiero que sea Rodri, pero está a un supernivel", afirmó.

Críticas a Real Madrid TV

Tebas también se refirió a la situación del Real Madrid y a las críticas difundidas por Real Madrid TV, que calificó de "victimismo fuera de lugar".

"El Real Madrid es un equipo grande. Todo es culpa de los demás y nunca es culpa de ellos", manifestó el presidente de LaLiga, que consideró que el conjunto blanco puede conquistar el campeonato sin necesidad de recurrir a ese tipo de discursos.

Además, aseguró que José Mourinho se encuentra "con perfil bajo" y recordó que todavía queda "mucha Liga".

Por último, Tebas se refirió a las críticas recibidas por el jugador del Real Betis Abde después de saltar al campo con una camiseta de apoyo a Ceuta. El presidente de LaLiga calificó la situación como "un daño colateral de todo lo que está ocurriendo con la invasión de Ceuta".