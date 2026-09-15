Telefónica asegura todo el fútbol hasta 2032 tras un pacto con DAZN

Telefónica ha alcanzado un acuerdo con DAZN para distribuir el paquete DAZN LaLiga durante cinco temporadas, desde la campaña 2027/2028 hasta la 2031/2032, por un importe medio conjunto de 1.650 millones de euros.

La operadora ha comunicado este martes el acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que contempla la distribución de los encuentros en el mercado residencial de pago en España.

El paquete de DAZN incluye cinco partidos por jornada de Primera División durante las 38 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. El contrato tiene carácter no exclusivo, por lo que Telefónica podrá distribuir estos encuentros entre sus clientes durante las cinco temporadas previstas en el acuerdo.

El importe medio asciende a 330 millones de euros por temporada, hasta alcanzar los 1.650 millones correspondientes al conjunto del periodo contratado.

La oferta de Telefónica

El acuerdo con DAZN se suma al contrato suscrito por Telefónica con LaLiga el pasado mes de junio. Con ambos acuerdos, la operadora podrá continuar ofreciendo a sus clientes el 100% de los partidos de Primera División.

De esta forma, el paquete de DAZN LaLiga se incorpora a la oferta de contenidos deportivos de Telefónica para el mercado residencial español. La compañía cuenta además con los derechos de la UEFA Champions League hasta 2031.

La operadora podrá mantener así en su oferta tanto la competición europea como el conjunto de los encuentros de Primera División, de acuerdo con los contratos comunicados.