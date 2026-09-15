Treinta candidatos, un solo trono: ¿quién se llevará el Balón de Oro?
Las grandes estrellas del fútbol mundial ya tienen su sitio en la carrera por el Balón de Oro. Goleadores, asistentes, defensas y centrocampistas compiten por un premio que solo uno podrá levantar. Repasamos los 30 nominados y los argumentos que sitúan a cada uno en la pelea por el galardón.
Harry Kane (Bayern Múnich)
El delantero inglés parte como uno de los grandes favoritos gracias a una temporada goleadora extraordinaria. 73 goles y tres títulos nacionales con el Bayern.
Lamine Yamal (FC Barcelona)
25 goles y 20 asistencias, además de títulos con el Barcelona y España. Su impacto ofensivo y su protagonismo con la selección le colocan entre los principales candidatos.
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Máximo goleador de LaLiga y de la Champions, además de conquistar la Bota de Oro del Mundial con 10 goles.
Ousmane Dembélé (PSG)
El vigente ganador vuelve a estar entre los favoritos. Sumó 26 goles y 14 asistencias y volvió a ser decisivo en una temporada de grandes títulos con el PSG.
Michael Olise (Bayern Múnich)
Una de las grandes revelaciones de la candidatura: 27 goles y 35 asistencias, además de tres títulos con el conjunto alemán.
Fabián Ruiz (PSG)
Su candidatura se apoya en una temporada repleta de éxitos colectivos, con la Champions y el Mundial como grandes argumentos.
Erling Haaland (Manchester City)
Una temporada marcada por sus cifras goleadoras: 58 goles entre club y selección y dos títulos nacionales.
Luis Díaz (Bayern Múnich)
30 goles y 23 asistencias para el colombiano, que además conquistó Bundesliga, Copa y Supercopa alemana.
Lautaro Martínez (Inter de Milán)
30 goles y 10 asistencias y dos títulos nacionales. Su capacidad goleadora le mantiene entre los principales aspirantes.
Achraf Hakimi (PSG)
Uno de los defensas con mayor peso ofensivo de la lista. Aportó 17 asistencias y fue importante en el PSG campeón de Europa.
Vitinha (PSG)
Pieza fundamental del centro del campo parisino. Sus siete goles y diez asistencias se sumaron a una temporada cargada de títulos.
Jude Bellingham (Real Madrid)
Su candidatura se basa en su influencia desde el centro del campo y en sus cifras ofensivas. También destacó con Inglaterra, con siete goles en el Mundial.
Vinícius Júnior (Real Madrid)
28 goles y 16 asistencias resumen una temporada en la que volvió a ser uno de los grandes referentes ofensivos del Real Madrid.
Rodri (Manchester City / Barcelona)
Su candidatura está respaldada por su enorme influencia en el centro del campo y por haber formado parte del equipo español campeón del mundo.
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
24 goles y 10 asistencias, además de varios títulos con el PSG. Su capacidad para desequilibrar en ataque es uno de sus principales argumentos.
Declan Rice (Arsenal)
El centrocampista inglés fue uno de los motores del Arsenal campeón de la Premier League y una pieza fundamental en su centro del campo.
Bruno Fernandes (Manchester United)
13 goles y 25 asistencias. Su capacidad para generar ocasiones y participar en el juego ofensivo es su principal argumento.
Nuno Mendes (PSG)
Siete goles y ocho asistencias desde el lateral y protagonismo en el PSG campeón de la Champions y de otros títulos nacionales.
Marquinhos (PSG)
Capitán y referente defensivo del conjunto parisino. Su liderazgo fue uno de los argumentos para entrar en la lista.
Ferran Torres (Barcelona / PSG)
25 goles y una temporada marcada también por sus éxitos con España y el Barcelona.
João Neves (PSG)
Su candidatura se apoya en su trabajo en el centro del campo y en los 11 goles conseguidos durante una temporada en la que el PSG conquistó la Champions.
William Saliba (Arsenal)
Uno de los referentes defensivos del Arsenal campeón de la Premier League y uno de los centrales más destacados de su equipo.
Pau Cubarsí (Barcelona)
Se consolidó como una pieza importante en defensa y sumó títulos con el Barcelona y España.
Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
Central destacado de un Bayern que conquistó Bundesliga, Copa y Supercopa alemana.
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Pilar defensivo del Arsenal campeón de la Premier League. Su solidez atrás le ha permitido entrar entre los 30 candidatos.
Sadio Mané (Al Nassr)
24 goles y 13 asistencias, además de conquistar la liga saudí, son los principales argumentos de su candidatura.
Willian Pacho (PSG)
El defensa ecuatoriano entra por primera vez en la lista después de una temporada en la que conquistó la Champions y otros títulos con el PSG.
Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
Su candidatura está especialmente vinculada a su papel con España y a su participación en el Mundial conquistado por la selección.
Julián Quiñones (Al Qadsiah)
Una de las candidaturas más sorprendentes. Sus 41 goles y su rendimiento con México le han abierto las puertas de la lista.
Lionel Messi (Inter Miami)
El argentino regresa a la lista después de varias temporadas fuera. Sus cifras ofensivas y su papel con Argentina mantienen su candidatura, aunque parte con menos opciones que los principales favoritos.