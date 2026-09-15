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Fútbol

Treinta candidatos, un solo trono: ¿quién se llevará el Balón de Oro?

Las grandes estrellas del fútbol mundial ya tienen su sitio en la carrera por el Balón de Oro. Goleadores, asistentes, defensas y centrocampistas compiten por un premio que solo uno podrá levantar. Repasamos los 30 nominados y los argumentos que sitúan a cada uno en la pelea por el galardón.

Harry Kane (Bayern Múnich)
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Harry Kane (Bayern Múnich)

El delantero inglés parte como uno de los grandes favoritos gracias a una temporada goleadora extraordinaria. 73 goles y tres títulos nacionales con el Bayern.

Lamine Yamal (FC Barcelona)
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Lamine Yamal (FC Barcelona)

25 goles y 20 asistencias, además de títulos con el Barcelona y España. Su impacto ofensivo y su protagonismo con la selección le colocan entre los principales candidatos.

Kylian Mbappé (Real Madrid)
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Kylian Mbappé (Real Madrid)

Máximo goleador de LaLiga y de la Champions, además de conquistar la Bota de Oro del Mundial con 10 goles.

Ousmane Dembélé (PSG)
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Ousmane Dembélé (PSG)

El vigente ganador vuelve a estar entre los favoritos. Sumó 26 goles y 14 asistencias y volvió a ser decisivo en una temporada de grandes títulos con el PSG.

Michael Olise (Bayern Múnich)
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Michael Olise (Bayern Múnich)

Una de las grandes revelaciones de la candidatura: 27 goles y 35 asistencias, además de tres títulos con el conjunto alemán.

Fabián Ruiz (PSG)
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Fabián Ruiz (PSG)

Su candidatura se apoya en una temporada repleta de éxitos colectivos, con la Champions y el Mundial como grandes argumentos.

Erling Haaland (Manchester City)
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Erling Haaland (Manchester City)

Una temporada marcada por sus cifras goleadoras: 58 goles entre club y selección y dos títulos nacionales.

Luis Díaz (Bayern Múnich)
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Luis Díaz (Bayern Múnich)

30 goles y 23 asistencias para el colombiano, que además conquistó Bundesliga, Copa y Supercopa alemana.

Lautaro Martínez (Inter de Milán)
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Lautaro Martínez (Inter de Milán)

30 goles y 10 asistencias y dos títulos nacionales. Su capacidad goleadora le mantiene entre los principales aspirantes.

Achraf Hakimi (PSG)
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Achraf Hakimi (PSG)

Uno de los defensas con mayor peso ofensivo de la lista. Aportó 17 asistencias y fue importante en el PSG campeón de Europa.

Vitinha (PSG)
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Vitinha (PSG)

Pieza fundamental del centro del campo parisino. Sus siete goles y diez asistencias se sumaron a una temporada cargada de títulos.

Jude Bellingham (Real Madrid)
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Jude Bellingham (Real Madrid)

Su candidatura se basa en su influencia desde el centro del campo y en sus cifras ofensivas. También destacó con Inglaterra, con siete goles en el Mundial.

Vinícius Júnior (Real Madrid)
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Vinícius Júnior (Real Madrid)

28 goles y 16 asistencias resumen una temporada en la que volvió a ser uno de los grandes referentes ofensivos del Real Madrid.

Rodri (Manchester City / Barcelona)
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Rodri (Manchester City / Barcelona)

Su candidatura está respaldada por su enorme influencia en el centro del campo y por haber formado parte del equipo español campeón del mundo.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
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Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

24 goles y 10 asistencias, además de varios títulos con el PSG. Su capacidad para desequilibrar en ataque es uno de sus principales argumentos.

Declan Rice (Arsenal)
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Declan Rice (Arsenal)

El centrocampista inglés fue uno de los motores del Arsenal campeón de la Premier League y una pieza fundamental en su centro del campo.

Bruno Fernandes (Manchester United)
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Bruno Fernandes (Manchester United)

13 goles y 25 asistencias. Su capacidad para generar ocasiones y participar en el juego ofensivo es su principal argumento.

Nuno Mendes (PSG)
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Nuno Mendes (PSG)

Siete goles y ocho asistencias desde el lateral y protagonismo en el PSG campeón de la Champions y de otros títulos nacionales.

Marquinhos (PSG)
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Marquinhos (PSG)

Capitán y referente defensivo del conjunto parisino. Su liderazgo fue uno de los argumentos para entrar en la lista.

Ferran Torres (Barcelona / PSG)
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Ferran Torres (Barcelona / PSG)

25 goles y una temporada marcada también por sus éxitos con España y el Barcelona.

João Neves (PSG)
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João Neves (PSG)

Su candidatura se apoya en su trabajo en el centro del campo y en los 11 goles conseguidos durante una temporada en la que el PSG conquistó la Champions.

William Saliba (Arsenal)
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William Saliba (Arsenal)

Uno de los referentes defensivos del Arsenal campeón de la Premier League y uno de los centrales más destacados de su equipo.

Pau Cubarsí (Barcelona)
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Pau Cubarsí (Barcelona)

Se consolidó como una pieza importante en defensa y sumó títulos con el Barcelona y España.

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
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Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Central destacado de un Bayern que conquistó Bundesliga, Copa y Supercopa alemana.

Gabriel Magalhães (Arsenal)
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Gabriel Magalhães (Arsenal)

Pilar defensivo del Arsenal campeón de la Premier League. Su solidez atrás le ha permitido entrar entre los 30 candidatos.

Sadio Mané (Al Nassr)
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Sadio Mané (Al Nassr)

24 goles y 13 asistencias, además de conquistar la liga saudí, son los principales argumentos de su candidatura.

Willian Pacho (PSG)
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Willian Pacho (PSG)

El defensa ecuatoriano entra por primera vez en la lista después de una temporada en la que conquistó la Champions y otros títulos con el PSG.

Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
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Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)

Su candidatura está especialmente vinculada a su papel con España y a su participación en el Mundial conquistado por la selección.

Julián Quiñones (Al Qadsiah)
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Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Una de las candidaturas más sorprendentes. Sus 41 goles y su rendimiento con México le han abierto las puertas de la lista.

Lionel Messi (Inter Miami)
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Lionel Messi (Inter Miami)

El argentino regresa a la lista después de varias temporadas fuera. Sus cifras ofensivas y su papel con Argentina mantienen su candidatura, aunque parte con menos opciones que los principales favoritos.

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