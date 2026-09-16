El Atlético de Madrid abrirá su piscina de surf para la final de la Liga de Campeones de 2027

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha desvelado este miércoles uno de los grandes hitos que marcarán el futuro a corto y medio plazo de la entidad rojiblanca. Según ha explicado el directivo, la espectacular piscina de surf que el club tiene proyectada en su nueva Ciudad del Deporte estará plenamente operativa para una cita histórica: la final de la Liga de Campeones, que se disputará en el estadio Metropolitano el 5 de junio de 2027.

Gil Marín ha concretado los plazos de estreno de esta innovadora instalación acuática durante su participación en la charla de clausura del foro World Football Summit, un prestigioso evento sobre la industria del deporte que se ha celebrado en el espacio La Nave de la capital de España. En este escenario, el responsable colchonero ha querido destacar la gran ambición del proyecto urbanístico y de ocio que rodeará al estadio Metropolitano.

El proyecto para practicar deporte acuático sobre tabla no es una iniciativa menor. Contará con una superficie total de 24.000 metros cuadrados y estará equipada con tecnología puntera capaz de generar hasta un millar de olas por hora, con alturas que superarán los dos metros de altura. Estas características excepcionales la convertirán en un referente no solo a nivel nacional, sino también en el plano internacional.

"Va a estar abierto y operativo para la final de la Liga de Campeones", ha garantizado el dirigente del Atlético de Madrid, quien ha recalcado con orgullo que, una vez finalizada la construcción, se tratará de la lámina de agua más grande de Europa, dotando al distrito madrileño de San Blas-Canillejas de una infraestructura de ocio sin precedentes.

La futura Ciudad del Deporte del Atlético se ubicará en una extensa parcela de 115 hectáreas colindante al feudo rojiblanco. Este macrocomplejo no solo girará en torno a esta disciplina acuática, sino que incluirá multitud de recintos deportivos pensados para todos los ciudadanos. Entre ellos, destacan varias pistas de pádel, una completa zona de escalada, un moderno pabellón multiusos y diversas instalaciones destinadas a la práctica física, además de un campus universitario que completará la amplia oferta formativa del recinto.

El gran objetivo del club es convertir los aledaños de su casa en un punto de encuentro permanente, los 365 días del año. "Es una ciudad para que la gente venga a entretenerse. En 2027 lo vamos a hacer todo realidad. Nos sentimos muy orgullosos", ha explicado Gil Marín a los asistentes. Asimismo, ha subrayado que la visión de la directiva busca compaginar la esencia tradicional del fútbol con las nuevas demandas del público de hoy.

"Estamos pensando en el futuro y el futuro pasa por el entretenimiento y por la experiencia del aficionado, pero respetando el corazón y el alma de esto, que son los 90 minutos del partido", ha concluido en declaraciones recogidas por la agencia EFE, reafirmando el compromiso del club con su masa social.

Este megaproyecto consolida la estrategia de diversificación y crecimiento del conjunto rojiblanco más allá del terreno de juego. Las obras avanzan a buen ritmo para cumplir rigurosamente con un calendario exigente, en el que la máxima cita europea de 2027 aparece ya marcada en rojo como el gran escaparate para presentar al mundo la profunda transformación de esta importante área metropolitana.