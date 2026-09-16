El Atlético de Madrid sin 130 millones de euros ante Osasuna

El Atlético de Madrid afronta este miércoles un duelo trascendental en sus aspiraciones ligueras. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone recibe al CA Osasuna en el estadio Riyadh Air Metropolitano a partir de las 19:00 horas. Este encuentro, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports, supone una oportunidad inmejorable para que los rojiblancos sumen una victoria que les permita afianzar su posición en la tabla y afrontar con la máxima confianza el exigente derbi del próximo domingo frente al Real Madrid.

La escuadra local llega a esta cita tras disipar las recientes dudas sobre su rendimiento a domicilio. Los colchoneros lograron una trabajada victoria en San Sebastián frente a la Real Sociedad, a la que superaron en el tramo final del partido. Este triunfo supuso un alivio importante tras los duros reveses encajados previamente, cuando cayeron goleados en San Mamés y tropezaron en su estreno europeo en Anfield ante el Liverpool, resultados que habían generado cierta incertidumbre en el entorno rojiblanco.

El calendario no da tregua y el cuerpo técnico es consciente de la necesidad de mantener la regularidad. El equipo madrileño ya se ha dejado cinco puntos en este arranque de campeonato, por lo que no puede permitirse más tropiezos si quiere presentar sus credenciales al título. Aunque el duelo ante el conjunto navarro pueda parecer un trámite previo al choque contra el eterno rival, los tres puntos son vitales para no descolgarse de la zona alta de la clasificación antes de recibir la visita del equipo blanco, que supondrá un verdadero golpe sobre la mesa.

En el plano deportivo, Simeone sigue condicionado por las bajas en el frente ofensivo. A las molestias musculares que mantienen apartado a Julián Álvarez se suma la ausencia de Alexander Sorloth. Ante esta situación, el técnico argentino podría introducir nuevas variantes tras observar cómo Ademola Lookman quedó algo aislado en la primera mitad del último encuentro. Jugadores como Jonathan David, autor del gol definitivo en Anoeta, y centrocampistas de la talla de Koke Resurrección o Johnny Cardoso apuntan a tener mayor protagonismo para compensar la ausencia del lesionado Pablo Barrios. Asimismo, Álex Baena y Kang-in Lee podrían rotar para ceder su puesto a hombres de refresco como Robin Le Normand en la zaga.

Por su parte, el equipo visitante aterriza en la capital atravesando un momento de cierta inestabilidad. Los pupilos de Luis Miguel Ramis arrancaron la temporada de forma prometedora, sumando siete de los primeros nueve puntos en juego, pero han encadenado dos dolorosas derrotas consecutivas. Las caídas frente al Deportivo Alavés en Vitoria y ante el RCD Espanyol en su propio feudo han frenado en seco el impulso inicial del nuevo proyecto deportivo navarro.

El historial reciente tampoco invita al optimismo para los visitantes, que apenas han sumado dos triunfos ante los rojiblancos desde su último ascenso a la máxima categoría. Para intentar revertir esta dinámica, Osasuna encomendará sus opciones al acierto del delantero croata Ante Budimir, quien ya acumula cuatro dianas en este curso. No obstante, Ramis ha dejado entrever que habrá rotaciones en su once inicial, priorizando quizá el compromiso que disputarán este fin de semana frente al Rayo Vallecano en su estadio para asegurar los puntos como locales.