El Celta retirará el nombre de Abanca de Balaídos por su vínculo con el Deportivo

El Real Club Celta de Vigo y la asociación pesquera Conxemar se encuentran en la fase final de las negociaciones para cerrar un importante acuerdo comercial. Según ha adelantado el diario Faro de Vigo, este pacto de patrocinio tendrá una duración inicial de siete años y supondrá el adiós definitivo a la actual denominación del estadio como Abanca Balaídos.

La información firmada por la periodista Lara Graña detalla que las negociaciones están muy avanzadas y que tanto la Xunta de Galicia como el Concello de Vigo ya han sido informados del proceso. El acuerdo comercial se ha diseñado de forma que no suponga ninguna pérdida económica para las arcas del club celeste, y su presentación oficial se realizará de manera inminente antes del inicio de la feria anual de Conxemar, programada del 6 al 8 de octubre.

La alianza va más allá del simple patrocinio del nombre del estadio y se asentará sobre valores comunes como la salud, el deporte y la alimentación sana. Como contraprestación, el recinto deportivo abrirá sus puertas a los asociados del sector pesquero mediante un espacio exclusivo de hospitalidad (hospitality), que contará con una sala de reuniones de negocios y 100 butacas reservadas en la nueva grada de Gol.

Por otro lado, hay un tema de máxima rivalidad que no se puede ocultar. El dueño y presidente de Abanca es el banquero venezolano Juan Carlos Escotet. Tras comprar y rescatar al Real Club Deportivo de La Coruña, actualmente en Primera División con un proyecto en el que se ha gastado cifras impropias de un recién ascendido, Escotet se convirtió oficialmente en el máximo accionista y presidente del club herculino.

Esta situación genera una paradoja muy llamativa en el fútbol gallego porque tanto Celta como Deportivo están muy unidos al patrocinio de Abanca. Abanca Riazor y Abanca Balaídos, por poner un ejemplo a nivel de estadios. El club vigués firmó este acuerdo de patrocinio en 2018 y, de hecho, el contrato actual de naming sigue vigente.

No es lo habitual que un mismo patrocinador tenga relación con dos equipos rivales, cuyos estadios se llamen igual, pero que a la vez solo uno de ellos reciba inversiones importantes debido a la propiedad. El Celta pondrá remedio a esto con este nuevo patrocinio de Conxemar.