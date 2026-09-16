La polémica de la jornada tras la victoria del Real Madrid en el último suspiro en Elche fue la decisión de tres de los jugadores de la primera plantilla, Vinicius, Mbappe y Konate de no ponerse la camiseta de apoyo a Ceuta por iniciativa de la Liga. Una noticia que fue comentada en la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodríguez, María Trisac, Sergio Valentín, Sergio Fernández, Paul Tenorio y Dani Blanco

"Es autenticamente impresentable que no se la pongan" decía Juanma mientras que María Trisac consideraba "decepcionante que no se la pusieran". Sergio Valentín dijo que el "Madrid les tenía que haber obligado, no puede ser que los jugadores estén por encima del club" mientras que Paul Tenorio abogaba por "lo fácil que hubiera sido colocársela, no es un mensaje político".

Sergio Fernández iba más allá. "No podemos esperar nada de los jugadores, siempre nos decepcionan hasta en los momentos en que pensamos que no nos pueden decepcionar" y Dani Blanco afirmaba que "es que ni siquiera porque hay un equipo de la Liga, que es el Ceuta, que lo está pasando verdaderamente mal igual que toda la población"

De la victoria apurada del Madrid se sacaron conclusiones. "No se puede ganar al final un partido que tenías controlado" decía Juanma Rodríguez mientras que Sergio Fernández lo achacaba todo a "la falta de centro del campo. Este equipo no juega todavía"