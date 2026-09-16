Enrique Riquelme hace las maletas: el rival de Florentino Pérez traslada su fortuna a Panamá

Enrique Riquelme cambia de escenario. Apenas tres meses después de disputarle a Florentino Pérez la presidencia del Real Madrid, el joven empresario alicantino ha iniciado una profunda reorganización de su estructura empresarial y patrimonial con Panamá como protagonista. El presidente ejecutivo de Cox traslada al país centroamericano su sociedad patrimonial, Riquelme Capital, y convierte Panamá en el nuevo centro de decisión del grupo para sus negocios en América. Cox, eso sí, mantendrá en España su sede corporativa global.

No estamos precisamente ante un empresario que viaje con una maleta de cabina. Cox maneja una facturación anual que supera los 1.100 millones de euros y tiene previsto ejecutar más de 7.000 millones de dólares en inversiones en agua y energía en Latinoamérica, una región que concentra aproximadamente el 95% de la actividad del grupo. Panamá será desde ahora la plataforma desde la que se coordinará buena parte de ese gigantesco tablero.

La operación afecta también directamente a Riquelme. El empresario alternará su actividad entre España y Panamá, liderando desde el país centroamericano la estrategia de crecimiento latinoamericana. Allí se instalará la plataforma regional para las Américas y se gestionarán los principales proyectos y activos del grupo en la región. España conservará la dirección corporativa global y la plataforma de servicios de Cox.

Su patrimonio también pone rumbo a Panamá

Pero el movimiento va más allá de la organización empresarial de Cox. Riquelme también ha trasladado a Panamá su sociedad patrimonial, Riquelme Capital SL, el vehículo desde el que articula parte de su patrimonio empresarial. Es probablemente el ingrediente que convierte una reorganización corporativa de una multinacional en una operación con mucha más carga económica y personal.

Desde Cox rechazan que el movimiento responda a razones fiscales. La explicación oficial apunta exclusivamente a motivos operativos: Latinoamérica representa ya alrededor del 95% del negocio y Panamá ofrece una posición estratégica desde la que relacionarse con instituciones financieras, organismos multilaterales y grandes compañías internacionales. Además, la empresa enmarca la decisión dentro de una reorganización más amplia cuyos detalles se conocerán próximamente.

Es una precisión importante. El traslado de la patrimonial de Riquelme no supone que Cox abandone España. La sede corporativa global continúa en Madrid y desde España seguirá gestionándose la plataforma de servicios del grupo. Lo que cruza el Atlántico es el centro de gravedad de la actividad americana, además de la estructura patrimonial del propio empresario.

El 95% del negocio, al otro lado del Atlántico

Los números explican buena parte del mapa. Latinoamérica se ha convertido en el gran territorio de expansión de Cox y Panamá pretende funcionar como la torre de control de unas inversiones superiores a 7.000 millones de dólares durante los próximos años. México ocupa una posición especialmente relevante después de la adquisición por Cox de los activos mexicanos de Iberdrola, una operación valorada en torno a los 4.000 millones de dólares.

La compañía también desarrolla actividad y proyectos en otros mercados latinoamericanos, entre ellos Guatemala y Brasil. México mantendrá su propia estructura de gestión por la dimensión alcanzada por el grupo en el país, mientras Panamá ejercerá como plataforma regional para el resto de América.

Riquelme conoce además perfectamente el terreno. Su relación empresarial con Latinoamérica viene de lejos: antes de convertirse en uno de los nombres de referencia de las renovables españolas desarrolló negocios en Brasil y posteriormente dio el salto a Panamá. No aterriza, por tanto, en territorio desconocido.

De Valdebebas a Panamá

El movimiento tiene inevitablemente una derivada futbolística por la enorme exposición pública adquirida por Riquelme durante los últimos meses. El empresario de 37 años fue el hombre que rompió dos décadas sin elecciones disputadas en el Real Madrid al presentar su candidatura frente a Florentino Pérez. Su candidatura fue admitida en mayo después de acreditar los requisitos necesarios, incluido el importante aval económico exigido por los estatutos madridistas.

Las urnas terminaron dando la victoria a Florentino Pérez con el 65% de los votos frente al 35% obtenido por Riquelme. El empresario alicantino, lejos de desaparecer después de la derrota, aseguró entonces que aquello no suponía el final de su proyecto y manifestó su intención de continuar participando activamente en la vida institucional del Real Madrid.

Tres meses después, sin embargo, su partido más importante se juega a miles de kilómetros del Bernabéu.

Un pie en España y otro en América

La fotografía que deja la reorganización es peculiar: Riquelme conservará un pie empresarial en España mientras coloca otro, y bastante grande, en Panamá. Cox seguirá teniendo aquí su sede corporativa, pero la gestión del negocio que representa aproximadamente el 95% de su actividad se orientará desde América. Y su sociedad patrimonial también se muda al país centroamericano.

La compañía insiste en que no existe una motivación fiscal detrás de la operación, sino una decisión empresarial coherente con la realidad geográfica de su negocio. Ésa es, por ahora, la explicación oficial y la que puede documentarse.

Lo indiscutible son las dimensiones del movimiento. Panamá gana un centro regional desde el que se gestionará una parte sustancial de un grupo energético en plena expansión; Riquelme coloca allí su estructura patrimonial y buena parte de su actividad personal; y España conserva la sede corporativa de Cox.

Hace apenas tres meses Enrique Riquelme quería instalar su despacho en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez se encargó de que aquello tuviera que esperar. El despacho que sí tendrá de momento está bastante más lejos: al otro lado del Atlántico y con vistas al Canal de Panamá.