La peña madridista de Ceuta, en esRadio: "Estamos perplejos"

El presidente de la peña madridista de Ceuta, Miguel Ángel Montano, ha explicado en En Casa de Herrero, en esRadio, cuál es el sentir de los madridistas ceutíes tras el comportamiento de Kylian Mbappé, Vinícius e Ibrahima Konaté en el partido contra el Elche de este martes. Los jugadores no lucieron de forma completa la camiseta en apoyo a Ceuta.

Montano ha abordado el malestar de los aficionados madridistas de Ceuta al ver que los tres jugadores no solo se tapaban el mensaje, sino que, además, se quitaban lo antes posible las camisetas. "Los madridistas ceutíes estamos afectados", ha dicho. "Estábamos muy contentos al verlos con las camisetas, porque necesitamos apoyo, pero nos quedamos perplejos cuando vimos que estos tres jugadores se taparon el mensaje", ha añadido. Y es que Miguel Ángel Montano ha recordado que el mensaje que llevaban los jugadores no era de carácter "político". Ha comentado que todas las muestras de apoyo son fundamentales debido a la situación que vive la ciudad autónoma tras la invasión de los pasados días 30 y 31 de julio. "Sobre 10, el enfado es de 10", ha comentado.

Por otra parte, ha confirmado que la peña enviará una carta al Real Madrid en la que comentarán "nuestro sentir". No obstante, también ha apuntado que "el Real Madrid entiende nuestra posición". Montano ha insistido en que la población ceutí necesita que los inmigrantes ilegales que entraron con la invasión "salgan de Ceuta, porque no es agradable vivir esta situación en la que solo hay sirenas para arriba y para abajo".

Por su parte, el Real Madrid se ha escudado en que dentro de la plantilla "hay diferentes sensibilidades" y que "la libertad individual está por encima de todo".