La RFEF da por hecho que la final del Mundial 2030 será en España y no en Marruecos

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha anunciado este miércoles que el máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, realizará una visita a Madrid el próximo otoño. El objetivo de este encuentro será abordar los preparativos del Mundial de 2030, un torneo que organizarán de manera conjunta España, Portugal y Marruecos. Durante su intervención, el dirigente federativo se ha mostrado tajante al dar por hecho que el partido decisivo se disputará en territorio nacional y no en el país magrebí.

"Los datos nos avalan y los argumentos, también (...) Está clarísimo que España tiene que ser la final", ha afirmado Louzán durante su participación en el foro World Football Summit que se celebra en la capital. El representante de la entidad deportiva ha insistido en que nuestra nación es una "garantía de éxito" y ha pedido que no se albergue ninguna duda sobre la capacidad organizativa española. Además, ha destacado que el país se convertirá en el epicentro mundial del fútbol en los próximos años, recordando que albergará las finales de la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano en 2027 y en el Camp Nou en 2028.

La decisión definitiva sobre la sede de la final recae en la propia FIFA. Por ello, Louzán ha dejado entrever que este será uno de los asuntos prioritarios que se tratarán durante la visita de Infantino en los próximos meses. Dicha agenda incluirá, previsiblemente, un encuentro institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo de la Federación es mantener una "larga conversación" con el dirigente internacional para perfilar los detalles del evento cuando faltan menos de cuatro años para su celebración.

Ante el debate público generado por las ambiciones del país vecino, Louzán ha hecho un llamamiento a la calma. El presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa, había asegurado previamente que el último encuentro se jugaría en el futuro Gran Estadio Hassan II de Casablanca, una afirmación que no cuenta con el respaldo oficial de la Corporación con sede en Zúrich. En este sentido, el responsable español ha recomendado "tranquilidad" y ha evitado entrar en el choque directo, enmarcando las declaraciones de su homólogo en una campaña política interna, ya que Lekjaa aspira a presidir el Ejecutivo de su nación, uniendo esto a la siempre presente cuestión de Ceuta.

Para fundamentar la posición nacional, desde la RFEF se ha hecho hincapié en que la idea original de la candidatura partió exclusivamente de la alianza entre españoles y portugueses, a la que Rabat se sumó en una etapa posterior. Aunque Louzán ha reconocido que el país africano es un aliado importante, ha matizado que los socios principales siguen siendo la nación lusa y los países sudamericanos que acogerán encuentros conmemorativos. El peso específico del proyecto español alcanza el 55 por ciento del total, tanto por el número de estadios aportados como por su contribución económica.

"España es doble campeona del mundo, tiene los mejores clubes, la mejor Liga y no debe ofrecer ninguna duda de que después del Mundial de 1982 (...) está clarísimo que España tiene que ser la final", ha reiterado de forma contundente. Finalmente, en cuanto a la configuración definitiva del reparto de sedes, Louzán ha confirmado que las ciudades de Valencia y Vigo se incorporarán como opciones viables, lo que elevaría a once el número de candidatas nacionales a la espera de la resolución internacional.