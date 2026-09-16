Los oyentes de Es la Mañana de Federico responden al desplante a Ceuta de Mbappé, Vinícius y Konaté

El Real Madrid va segundo en La Liga, empatado a puntos con el Barcelona- aunque con un partido más- en un arranque de temporada marcado por el celebrado regreso de José Mourinho al banquillo del Club. El dulce momento deportivos que atraviesa el equipo se ha visto empañado por la polémica actitud de Vinicius, Mbappé y Konaté.

Los tres jugadores se negaron a mostrar el mensaje de apoyo a Ceuta que llevaban serigrafiados en las camisetas que lucieron todos antes del encuentro contra el Elche C.F. Y aunque se pusieron la prenda sobre la equipación oficial, como el resto de compañeros, decidieron arrugarla para que ocultar el lema ante la afición: "Todos somos caballas".

🔴 Los oyentes responden al desplante a Ceuta de Mbappé, Vinícius y Konaté 📻 En @eslamananadeFJL pic.twitter.com/trQVqjebPH — esRadio (@esRadio) September 16, 2026

Este gesto ha abierto un debate en el mundo del deporte: ¿Debe prevalecer la libertad individual de cada jugador o están obligados a acatar las acciones institucionales promovidas por los clubes que les pagan?

Para los oyentes de Es la Mañana de Federico, la respuesta es clara. Defienden que el Real Madrid trasciende a su propia afición para convertirse en la imagen de España ante el mundo, un estatus que los futbolistas deberían respetar y tener siempre presente. Por ello, exigen al presidente de la entidad, Florentino Pérez, que sancione con dureza lo que consideran un desprecio intolerable a los ceutíes y una afrenta directa a la unidad nacional.