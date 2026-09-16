Mbappé explica su desplante a Ceuta: "Quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida"

Kylian Mbappé ha explicado el motivo por el que, junto a Vinícius e Ibrahima Konaté, decidió no lucir completamente la camiseta con el lema "Todos somos caballas" en los prolegómenos del partido de Liga que el Elche y el Real Madrid disputaron este martes en el Estadio Martínez Valero (2-3). El delantero francés asegura que su gesto no pretendía ser un rechazo a Ceuta, sino una forma de expresar también su solidaridad con los inmigrantes fallecidos durante la invasión de marroquíes a la ciudad autónoma.

Los futbolistas del Real Madrid y del Elche saltaron este martes al terreno de juego con camisetas blancas en apoyo a Ceuta. La iniciativa, promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), pretendía trasladar un mensaje de respaldo a los ceutíes después de la crisis migratoria registrada desde finales de julio. Cabe recordar, asimismo, que "caballas" es el apelativo popular con el que se conoce a los habitantes de Ceuta.

Sin embargo, Mbappé, Vinícius y Konaté se desmarcaron del gesto. Los tres llevaron la camiseta parcialmente enrollada, de modo que el mensaje no podía leerse completamente, y se la quitaron antes que el resto de sus compañeros. La imagen provocó inmediatamente una intensa polémica y fue interpretada como un rechazo a la campaña.

Mbappé: "Antes que jugador, soy humano"

El francés ha querido aclarar ahora su posición. En declaraciones al diario As, Mbappé afirma que siente "toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas" y explica que su intención era incorporar al mensaje a quienes habían perdido la vida durante los episodios migratorios. "Antes de ser jugador, soy humano", señala el futbolista.

Su explicación sitúa el gesto en un terreno distinto al de un supuesto rechazo a los habitantes de Ceuta. Según su versión, la solidaridad con la ciudad autónoma no estaba en cuestión, pero consideraba necesario expresar también su preocupación por los inmigrantes que habían fallecido en la invasión.

La polémica, además, ha puesto de manifiesto que no todos los futbolistas ni todos los clubes han interpretado de la misma manera una iniciativa que nació en el ámbito empresarial. La AVE lanzó la campaña el 11 de septiembre con el objetivo, según sus promotores, de mostrar cercanía a la población ceutí y reclamar que Ceuta "no está sola".

El Madrid se escuda en la "libertad individual"

El Real Madrid sí respaldó la iniciativa y permitió que sus jugadores participaran en el homenaje. El propio club informó de que los futbolistas blancos y los del Elche saltaron al campo con el mensaje "Todos somos caballas".

Tras la polémica protagonizada por Mbappé, Vinícius y Konaté, fuentes del club consultadas por Libertad Digital defendieron que "la libertad individual está por encima de todo" y descartaron entrar a valorar la decisión particular de cada jugador.

La posición del Madrid coincide con la explicación ofrecida por otras informaciones, según las cuales el club entiende que la decisión de los tres futbolistas responde a "sensibilidades personales" que no coinciden con la posición institucional del Real Madrid, que sí aceptó la propuesta del Elche, al tiempo que desde el club merengue destaca las "libertades individuales" que hay dentro de "un grupo humano" como es un vestuario de fútbol.

La controversia llega después de que otros clubes se hayan sumado a la campaña. Villarreal y Betis ya habían participado en actos de apoyo a Ceuta, mientras que el Barcelona, que este miércoles se enfrenta al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, decidió no adherirse institucionalmente a la iniciativa. El futbolista del Betis Ez Abde, internacional por Marruecos que sí lució la camiseta en el acto entre Villarreal y Betis en el Estadio de La Cerámica, fue posteriormente objeto de críticas e insultos en redes sociales por haber apoyado a Ceuta.

Así, lo que pretendía ser un gesto colectivo de solidaridad con Ceuta ha acabado siendo uno de los asuntos más controvertidos de la jornada. Mbappé ha dejado claro que su negativa no pretendía cuestionar la solidaridad con los ceutíes, sino añadir a ese mensaje a las víctimas de la tragedia migratoria. Una explicación que llega después de que su gesto, junto al de Vinícius y Konaté, provocara un intenso debate sobre los límites entre el compromiso colectivo de un club y la libertad individual de sus futbolistas.