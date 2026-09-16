¿Por qué Vinícius, Mbappé y Konaté se niegan a apoyar a Ceuta?

Antes del encuentro entre Elche y Real Madrid, ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas en apoyo a Ceuta con el lema "Todos somos caballas". Se trata de una iniciativa de apoyo a los ciudadanos puesta en marcha desde la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). En el caso del equipo madridista, hubo tres futbolistas —Mbappé, Vinicius y Konaté— que se remangaron o doblaron la camiseta para tapar el mensaje.

Las imágenes no tardaron en circular por televisiones y redes, aunque el motivo concreto del porqué de esta decisión no ha trascendido. Fuentes madridistas consultadas por Libertad Digital aseguran que "la libertad individual está por encima de todo" y que no se prevé pronunciarse sobre el caso concreto de cada uno.

Esa falta de versión oficial ha dejado el terreno abierto a que surjan distintas especulaciones, ninguna de ellas confirmada por la entidad.

Vinícius y Mbappé conocen la capacidad de influencia que tienen sus gestos e incluso ellos mismos han participado en campañas sociales y saben la visibilidad que les da su figura. Sin embargo, han decidido desvincularse de una iniciativa para mostrar el apoyo a una ciudad autónoma que lleva casi dos meses viviendo momentos muy difíciles por la invasión de finales de julio.

Vinícius, el Mundial y sus raíces africanas

El brasileño mantiene con el fútbol español desde hace años una postura incómoda a raíz del racismo que dice sufrir en distintos campos. Esa tensión le llevó a advertir públicamente sobre la Copa del Mundo en España: "Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel", declaró a la CNN en 2024, añadiendo que "si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo".

Los jugadores de Elche CF y Real Madrid saltaron al césped con camisetas en apoyo a Ceuta. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vEUji3GbdP — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

Una contradicción entre esa desconfianza hacia España como escenario libre de racismo y el mensaje que lucían las camisetas, pensado, precisamente, para mostrar unidad con un territorio español. Sin embargo, esa lectura choca con otro dato: Vinícius juró en 2022 la Constitución española para obtener la nacionalidad. Por otro lado, hay que señalar que en 2024 recibió con orgullo la revelación de sus raíces en la tribu Tikar de Camerún a través de la realización de una prueba de ADN.

Mbappé y su relación con Marruecos

Mbappé, cuyo padre es originario de Camerún y su madre de Argelia, comparte con Vinícius ese dato de ascendencia camerunesa, aunque en su caso lo que puede estar detrás de esa oposición a mostrar el apoyo a Ceuta apunta en otra dirección. El francés tiene una gran relación personal con Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos; incluso estuvo presente en partidos de la Copa Africana de Naciones 2025 disputados por los Leones del Atlas.

Por ello, la relación de amistad del delantero francés con Hakimi podría haber influido a que hubiese optado por intentar ocultar el lema de la camiseta. Por otro lado, tanto Vinícius como Mbappé han viajado en varias ocasiones a Marruecos para pasar un tiempo de desconexión.

🤝🇲🇦Mbappé presente en el Marruecos-Mali de la Copa África con la camiseta de Hakimi. pic.twitter.com/QjMjhmBObL — FutbolerosTV (@tv_futboleros) December 26, 2025

En el caso de Konaté, el futbolista galo es musulmán, por lo que su decisión podría venir determinada por la religión. Como dato anecdótico, el defensa cuenta con una vivienda de descanso en Tamuda Bay, en la costa marroquí, a apenas 20 minutos de Ceuta y de la medina de Tetuán, Patrimonio de la Humanidad.

Al contrario que estos futbolistas, un día antes de este encuentro, Villarreal y Betis se enfrentaron en La Cerámica. En esa ocasión sí que había un futbolista marroquí, Ez Abde, que sí se enfundó la camiseta y recibió multitud de críticas por parte de su país. Horas más tarde, el extremo del Betis aclaró que la iniciativa no iba "con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí" y se trataba de un gesto social hacia la población de Ceuta, "independientemente de su nacionalidad".