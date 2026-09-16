Tebas mantiene que "si no hay sorpresa", la final del Mundial 2030 será en Marruecos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, mantuvo este miércoles que, "mientras esté (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino" y "si no hay sorpresa", la final del Mundial de 2030 se disputará en Marruecos, aunque aseguró que prefiere que España gane el campeonato a que la final se juegue en la península.

Durante una conferencia organizada en Huesca por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), Tebas recordó que el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, es un hombre "con mucho poder", ministro de Hacienda y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, y si dijo que la final va a ser en Marruecos, lo diría por algún motivo.

Y consideró que si Marruecos está construyendo el estadio Hassan II, de las características del que levanta en Casablanca, "no será para la final de críquet".

Además, criticó que LaLiga no haya tenido participación en la organización del Mundial, pese a gestionar la entrada de los estadios españoles, y confesó que las relaciones con el Gobierno actual "no son buenas".

"Hay tantas cosas que no tienen sentido en este país en los últimos años, que no sorprende nada, por desgracia", sentenció.