Tebas ve "muy mal" que tres jugadores del Real Madrid no lucieran camiseta de apoyo a Ceuta

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha confesado que ve "muy mal" que tres jugadores del Real Madrid no lucieran una camiseta de apoyo a Ceuta este martes en el partido que los enfrentaba al Elche.

"Me parece muy mal", ha afirmado Tebas durante una conferencia organizada en Huesca por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), con relación a que Vinicius Jr., Mbappé y Konaté salieran al estadio Martínez Valero de Elche con la camiseta doblada, de modo que no se leía el mensaje de apoyo hacia el pueblo ceutí.

Tebas ha indicado que el Real Madrid es una entidad española y la participación de toda la plantilla en este tipo de iniciativas responde a "un acto institucional, un acto de club" y no a "un acto personal donde haya que dar una opinión".

Según ha explicado, los actos promovidos por entidades deportivas son autorizados por LaLiga y no deben quedar sujetos a la opinión de los futbolistas "cuando no afectan a cuestiones ideológicas".

"Salir toda la plantilla con la camiseta es un acto de club. El jugador tiene que salir con la camiseta. Porque salir con la camiseta doblada es como salir sin ella", ha insistido Javier Tebas, quien ha rechazado que se trate de una reivindicación política.

En ese sentido, también se ha pronunciado sobre la polémica que rodea al jugador marroquí Ez Abde, quien sí portó la camiseta de apoyo a Ceuta en el partido Villarreal-Betis y ha recibido amenazas e insultos por ello, y lo ha calificado como "daño colateral". EFE

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