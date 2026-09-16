Vox carga contra Vinicius y Mbappé por su desplante a Ceuta

El secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha lanzado duras críticas contra los futbolistas del Real Madrid Vinicius, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté tras el reciente partido disputado frente al Elche. El motivo de la controversia reside en la decisión de estos tres jugadores de no lucir al completo la camiseta en homenaje al pueblo de Ceuta, una actitud que desde la formación política interpretan como un claro desprecio hacia los ciudadanos españoles en medio de la grave crisis diplomática y migratoria que asola la ciudad autónoma. En opinión del dirigente conservador, estos deportistas "no apoyan a los españoles" en un momento de extrema delicadeza para la integridad territorial de la nación.

Durante una intervención pública, Figaredo ha subrayado que los miembros de la plantilla madridista son "muy libres de hacer y defender las causas que quieran", reconociendo el derecho individual de cada deportista a posicionarse públicamente. Sin embargo, ha querido dejar claro que los ciudadanos también ostentan el mismo derecho a manifestar su malestar. En este sentido, ha recalcado que los españoles "también son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y luego no apoyan a los españoles". Con estas palabras, el portavoz parlamentario ha querido poner el foco en la desconexión que, a su juicio, existe entre ciertas élites deportivas y los problemas reales que enfrenta el país que los acoge.

Más allá de la anécdota deportiva, el representante de Vox ha enmarcado este episodio en una denuncia mucho más amplia y de mayor calado institucional. Figaredo ha recordado que su grupo parlamentario ha presentado una iniciativa oficial en la Cámara Baja para solicitar que España se retire como país organizador del próximo Mundial de fútbol junto a Marruecos. Según la perspectiva de la formación liderada por Santiago Abascal, el país magrebí "ha desplegado una acción de guerra híbrida" y una auténtica "invasión" contra el territorio nacional, por lo que consideran inadmisible mantener acuerdos de colaboración en eventos internacionales de esta magnitud con un Estado que hostiga las fronteras españolas.

En su análisis de la situación, el secretario general de la formación ha dirigido sus ataques más contundentes contra el jefe del Ejecutivo, acusándole de pasividad frente a las agresiones externas. "Es una acción de guerra y el Gobierno está cruzado de brazos haciendo como que no pasa nada. En la mayor traición que se ha visto jamás", ha afirmado con vehemencia en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press. Ante este escenario, Figaredo ha instado al Partido Popular a sumar fuerzas en el arco parlamentario para aplicar el artículo 102 de la Constitución Española. El objetivo de esta medida sería "iniciar el juicio" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo la grave acusación de "traición" a los intereses soberanos de la nación.

Por último, el portavoz ha reprochado a Sánchez sus recientes declaraciones, en las que el líder socialista ha mencionado una posible visita del rey Felipe VI a Ceuta, pero ha evitado sistemáticamente nombrar al rey de Marruecos, principal responsable de las tensiones fronterizas. "Está tratando de desviar la atención", ha advertido Figaredo, quien considera que el presidente del Gobierno está "encantado" de generar "cortinas de humo" para eludir el debate sobre la "inacción" de su gabinete frente a "una invasión que conocía y sobre la que se había advertido". Con esta maniobra, denuncian desde Vox, el Palacio de la Moncloa pretendería ocultar su incapacidad para defender la soberanía española en el norte de África.