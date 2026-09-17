Pellegrini sobre Abde y Ceuta: " A mí no me importa si el de al lado es comunista, militar, de derechas..."

Sigue la polémica con la implicación de los deportista con el tema de la invasión de Ceuta. El extremo marroquí del Betis, Ez Abde, se pronunció este martes sobre la reciente polémica surgida en su país natal tras el partido que el conjunto verdiblanco disputó el pasado lunes frente al Villarreal. En dicho encuentro, los jugadores del equipo sevillano saltaron al terreno de juego luciendo una camiseta de apoyo a Ceuta, un gesto que ha desatado una intensa campaña de críticas contra el futbolista en diversas plataformas de internet impulsada desde el territorio alauí.

A través de un comunicado difundido en su perfil oficial de Instagram, Abde ha querido salir al paso de las acusaciones: "Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada".

Horas después de esto, declaraciones de su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, en la previa del choque liguero ante el Getafe.

🟢⚪️ La REFLEXIÓN de PELLEGRINI por lo sucedido con ABDE y CEUTA: 🇲🇦🇪🇸 "La POLÍTICA DIVIDE, el FÚTBOL UNE" ❤️ "El fútbol es UNIÓN, no me interesa si el de al lado es comunista, militar... a nadie le importa". pic.twitter.com/1MQAmIP60t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2026

"Voy a dar mi opinión no solo por esta circunstancia, sino por lo que representan el fútbol y la política. El fútbol es un elemento de unión. A nadie le importa la ideología política del que está al lado. A mí no me importa si el de al lado es comunista, militar, de derechas… todos son hinchas de un mismo equipo y el fútbol no debe ser nunca motivo de desunión, sino de unión. La política divide y el fútbol une. Hay que intentar separar ciertos comentarios fuera de lugar; se produjo una circunstancia que se puede analizar de distintas maneras, que la analicen los políticos, y que los deportistas sigan uniendo a todos los países con sus clubes", comentó el técnico chileno.

El Getafe y el Real Betis juegan hoy mismo, jueves 17 de septiembre de 2026, a las 19:00 horas.