La polémica de la camiseta de apoyo a Ceuta ha marcado la tertulia de El Primer Palo moderada por Juanma Rodríguez con Paul Tenorio, Alfredo Somoza, Israel Iñiguez y Dani Blanco.

El presidente de la única peña madridista en Ceuta, Miguel Angel Montano ha sido protagonista en el programa y ha comentado "estar muy avergonzado de lo que pasó ayer, aunque en la peña había división de opiniones al respecto"

La tertulia se ha encendido cuando el director del programa Juanma Rodríguez y Paul Tenorio se han enzarzado en una discusión sobre si el Real Madrid tenía responsabilidad. "Claro que la tiene, con esto no se puede ir con medias tintas. Si le dices a tus jugadores que se pongan la camiseta se la tienen que poner" aseugraba Rodríguez mientras que Tenorio afirmaba "criminalizais al Madrid y el Barcelona se va de rositas. Hasta trece jugadores españoles tiene el Barcelona y ningún mensaje de apoyo"

Alfredo Sonmoza estaba también de acuerdo con Tenorio pero Dani Blanco e Isra Iñiguez no. Iñiguez ha comentado "que no se puede fijar uno en lo que hace el otro, tienes que ser consecuente y ponerte una camiseta de apoyo a una ciudad" y Dani Blanco también decía "debemos de huir del debate Barç-Madrid en estos casos. No podemos esperar nada del Barcelona porque es un club politizado"