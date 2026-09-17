En el Atlético 1+1 siempre son 9: un Jonathan David es necesario

El 9. Adoro la figura del 9. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Para mí, salvo excepciones propias de equipos con un arsenal de toque y gol descomunal, ya sea la España de 2012 o la actual campeona del mundo de 2026, un equipo que no tiene 9 acaba teniendo problemas. El Barcelona, por ejemplo, no lo necesita de momento, pero veremos cuando haga más frío. Pero este Atlético, sin duda, lo necesita siempre, sin excepciones. Porque en el Metropolitano, como en su día en el Vicente Calderón, la suma más simple da 9. 1+1 siempre son 9 en territorio colchonero.

No recuerdo un Atlético campeón sin un gran 9. Desde Penev en el Doblete con números menores que los actuales aunque importantes, hasta los Forlán, Agüero, Torres, Falcao, Diego Costa o Luis Suárez. 1996, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021… esos años hubo un gran delantero y esos años se fue a Neptuno. No digo que Jonathan David esté a esa altura, al menos de momento, pero verle jugar ayer de 9 cambió por completo las sensaciones de todo el equipo. La libertad de todo el ataque, si quiero ser más preciso.

Lo que es tener un 9 como Jonathan David que te tira el desmarque, toca bien y se mueve en el área con calidad. Madre del amor hermoso. Alex Baena, Lookman y Kang In se lo pasaron de vicio ayer. Primero porque gracias a David pudieron jugar en su posición sin preocuparse de hacer trabajo doble y segundo porque el canadiense les permite levantar la cabeza y ver a alguien. Parece una tontería, pero el hecho de ser un generador de juego con una referencia finalizadora arriba hace que tu trabajo sea mejor, brille más y a fin de cuentas tenga resultados.

El partido del Atlético ante Osasuna es de los que ilusionan. Queda mucho, pero lo que cambia este equipo con un 9 es descomunal. Koke, Cardoso, Baena, Kang In Lee y Lookman, con Jonathan David, son todavía mejores. El ex de la Juventus descarga, se mueve bien, los defensas se agobian con él y el resto del equipo sabe que arriba hay algo que antes no tenían. Es pronto para saber si David será el que fue en el Lille, sin embargo, hay datos que me hacen ser optimista tanto en cifras como en sensaciones.

Dos partidos de Jonathan David con el Atlético teniendo minutos de calidad y dos goles. A eso hay que sumar un asistencia. Por lo tanto tenemos un total de tres tantos generados para el Atlético en solo dos partidos, ambos con 6 puntos de 6 para el equipo del Cholo. Y si contamos el del Lille, de momento, cada vez que toca el Metropolitano marca, porque en su día cuando el equipo francés acabó ganando 1-2 en Madrid lo hizo con gol del canadiense.

Ovación para Jonathan y ovación para el Cuti Romero. Otro partido de solidez máxima. En Argentina estarán contentos de que su central esté en un equipo como el Atlético y si le respetan las lesiones, su gran déficit, Romero apunta a ser santo y seña de este equipo durante mucho tiempo. Solo hay que ver una imagen del Cholo ayer con él. El central presionó y cortó una jugada al lado del banquillo colchonero y Simeone se volvió loco celebrándolo a su lado. Casi le abraza y todo. ADN cholista, sin duda.

Por otro lado, Koke y Cardoso hoy firmaron un partidazo. Con la baja de Barrios vuelve el capitán a poner orden en el medio y Cardoso estuvo de sobresaliente. Ojo, tener una defensa con alguien que mande como Cuti ayuda a que todo lo otro salga y ya si Koke sigue dándonos una clase magistral de fútbol cada vez que juega, el gallo del Atlético canta otra cosa y suena de maravilla.

4-0 del Atlético ante Osasuna antes del derbi. Muy buenas sensaciones. Con un 9 todo cambia. David, Kang In, Baena, Lookman, Koke, Cardoso, Cuti, siempre Llorente, hoy Le Normand... Muchísimas cosas buenas. Ahora hay que mantenerlas. Toquemos madera.