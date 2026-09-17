El Barça de Flick firma el mejor arranque de su historia con un festival de goles

El Barcelona ha comenzado la temporada a un ritmo goleador extraordinario. El conjunto dirigido por Hansi Flick ha ganado los siete partidos oficiales disputados hasta ahora, seis de LaLiga y uno de la Champions League, y suma ya 33 goles en este inicio de curso. Un pleno de victorias acompañado de unos registros ofensivos que sitúan al equipo azulgrana ante uno de los arranques más contundentes de su historia.

El conjunto culé ha convertido este comienzo de temporada en un recorrido perfecto. Siete encuentros oficiales y siete triunfos para un equipo que todavía no conoce el empate ni la derrota y que ha encontrado en su capacidad goleadora una de sus principales señas de identidad.

La victoria de anoche ante el Racing de Santander por 7-2 permitió al Barcelona ampliar esta espectacular racha y alcanzar los 33 goles en sus siete primeros compromisos oficiales. El resultado sirve además para poner en perspectiva la dimensión del arranque azulgrana…

Este pleno de siete triunfos supone el mejor inicio de temporada de la historia del Barcelona entre todas las competiciones, superando el registro de seis victorias consecutivas que el club había conseguido anteriormente en las temporadas 1929/30, 1960/61 y 2018/19.

Una producción ofensiva fuera de lo habitual

Más allá de los resultados, los números goleadores explican buena parte del impacto de este inicio. El Barcelona ha marcado 33 tantos en siete partidos, lo que supone una media de 4,7 goles por encuentro.

La regularidad ofensiva también queda reflejada en la distribución de esos goles. Solo en uno de los siete compromisos el equipo azulgrana se quedó en dos tantos. En los otros seis encuentros, el Barça alcanzó al menos los cuatro goles, con partidos en los que llegó a marcar cinco o siete.

En LaLiga, los registros son igualmente contundentes. El equipo suma 28 goles en las seis primeras jornadas y permanece invicto en el campeonato. Una producción que le permite afrontar las próximas jornadas con unos números ofensivos especialmente destacados.

Raphinha y Lamine Yamal, protagonistas

El rendimiento colectivo está acompañado por la aportación goleadora de varios de los principales atacantes del equipo. Raphinha suma nueve goles en LaLiga, mientras que Lamine Yamal acumula siete tantos en el campeonato.

La aportación de ambos está siendo uno de los elementos destacados de este arranque. El brasileño se ha convertido en uno de los principales referentes ofensivos del conjunto de Flick, mientras que Yamal continúa aumentando su peso dentro del equipo y mantiene una elevada capacidad para participar en los goles.

A ellos se suma también la contribución de otros jugadores de ataque, en un equipo que está encontrando diferentes vías para generar peligro y mantener un elevado ritmo goleador partido tras partido.

Un comienzo que ya entra en los registros del club

El dato más significativo es que el Barcelona no solo está acumulando victorias, sino que lo está haciendo con una diferencia de goles muy elevada. Los 33 tantos en siete encuentros reflejan un arranque en el que la eficacia ofensiva está acompañando al pleno de resultados.

El equipo de Flick afronta así las siguientes semanas con un balance perfecto: siete victorias, cero derrotas y 33 goles marcados. El próximo objetivo será mantener esta dinámica en un calendario que continuará poniendo a prueba la capacidad del Barça para sostener el ritmo competitivo y goleador mostrado durante este primer tramo de la temporada.

Por ahora, los números dejan un registro histórico para el conjunto azulgrana y confirman un inicio de curso en el que el gol se ha convertido en uno de los grandes protagonistas.