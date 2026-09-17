El Espanyol avisa a sus socios de una brecha de seguridad que pone en riesgo sus datos personales y cuentas corrientes

El Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona ha enviado un correo electrónico a sus socios y abonados en el que les advierte de un "acceso no autorizado al servidor de la plataforma para la venta de entradas y la gestión de abonos" entre los días 5 y 13 de agosto de este año. La dirección del club explica que dicha plataforma es de un proveedor externo que no avisó del incidente hasta unos días después, el 28 de agosto.

En el correo enviado a los socios se dice que "la investigación realizada hasta ahora ha confirmado que se produjo una consulta no autorizada en la base de datos de la plataforma. Sin embargo, no se han identificado evidencias que permitan confirmar que se haya producido una descarga o extracción efectiva de datos personales, si bien, debido a las características técnicas del incidente, tampoco ha sido posible excluir completamente esta posibilidad".

A continuación se añade que "por este motivo, el club realiza esta comunicación siguiendo un criterio de máxima cautela y transparencia, para que pueda conocer lo ocurrido y adoptar las medidas de protección oportunas. En función de la información asociada a cada usuario y del tipo de relación mantenida con el club, los datos potencialmente afectados podrían incluir nombre y apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección postal. En determinados casos, también podrían incluir el IBAN asociado a socios o abonados. Asimismo, la plataforma podía contener información relativa a menores. No todas estas categorías de datos estaban necesariamente asociadas a todas las personas destinatarias de esta comunicación y, hasta ahora, no se ha constatado su utilización indebida".

Alto riesgo de fraudes

El Espanyol avisa a sus socios de las posibles consecuencias del fallo de seguridad en estos términos: "El eventual acceso a esta información podría incrementar el riesgo de recibir comunicaciones fraudulentas, intentos de suplantación de identidad o actuaciones de ingeniería social que aparenten proceder del club, de entidades financieras o de otras organizaciones conocidas. Estas comunicaciones podrían utilizar la información disponible para parecer legítimas e intentar obtener contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios o la realización de pagos".

El club blanquiazul informa también de que "se han aislado los sistemas afectados preservando las evidencias necesarias para la investigación, restableciendo el servicio sobre una nueva infraestructura, renovando las credenciales correspondientes y reforzando las medidas técnicas y organizativas aplicables".

Avisos muy inquietantes

El Espanyol asegura que "el incidente" ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y puesto en conocimiento de las autoridades policiales. Asimismo aconseja "como medida de precaución" que "desconfíen de correos electrónicos, llamadas o mensajes inesperados que se refieran a renovaciones de abonos, devoluciones, promociones, pagos pendientes o cualquier otra gestión relacionada con el club, especialmente cuando soliciten una actuación urgente".

Los potenciales efectos devastadores llevan al Espanyol al extremo de tener que recomendar a sus socios y abonados que "revisen periódicamente los movimientos de su cuenta y que, si identifican alguna operación que no reconocen, contacten con su entidad financiera".