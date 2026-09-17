El Gobierno, encantado con Mbappé, Vinícius y Konaté tras su desplante a Ceuta

Continúa la polémica sobre el desplante que Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté hicieron el pasado martes a Ceuta, en los prolegómenos del Elche-Real Madrid en el Martínez Valero (2-3), después de que los tres jugadores blancos decidieran no mostrar completamente la camiseta con el lema "Todos somos caballas".

El último en hablar ha sido el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha respaldado el argumento de la "libertad individual" que ya había esgrimido el Real Madrid —como destacaron fuentes del club blanco en primicia a Libertad Digital— para defender el gesto de los dos futbolistas franceses y el brasileño, que escondieron las palabras "Todos somos caballas", con la tela doblada, y al poco de entrar al césped se quitaron la camiseta, dando a entender su disconformidad con el apoyo a la ciudad autónoma española tras ser invadida por unos 80.000 marroquíes.

"Hay que respetar su conciencia"

Uribes ha pedido respetar las decisiones personales de los futbolistas y ha puesto el foco en las amenazas y el acoso que han recibido en redes sociales. Las palabras del secretario de Estado coinciden en lo esencial con las del club blanco, que ha decidido no tomar ninguna medida contra sus tres futbolistas ni entrar a valorar sus opiniones personales. Desde la entidad blanca se argumentó a LD que el vestuario es "un grupo humano con diferentes sensibilidades" y que cada jugador debe poder "pensar y actuar conforme a sus propias convicciones", situando "la libertad individual por encima de todo".

Preguntado por la polémica durante un acto celebrado en Madrid, el presidente del Consejo Superior de Deportes ha asegurado que la solidaridad con Ceuta "es indiscutible", pero ha considerado que las decisiones personales de los futbolistas también deben ser respetadas. "Ellos han introducido esa consideración personal en conciencia y yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar su conciencia y, si han dado sus motivos, todavía más", ha señalado Uribes.

El dirigente se refería especialmente a las explicaciones ofrecidas este miércoles por Kylian Mbappé, que en una entrevista al diario As manifestó que mantiene su solidaridad con Ceuta y con las víctimas, pero quiso incorporar también un gesto hacia los inmigrantes que han perdido la vida y hacia quienes viven en condiciones difíciles.

Para Uribes, la reflexión planteada por el delantero francés puede "compartirse o no", pero entra dentro del ámbito de las convicciones personales. Una posición que, en la práctica, coincide con la tesis sostenida por el Real Madrid: apoyo institucional a la iniciativa en favor de Ceuta, pero libertad de cada futbolista para decidir cómo expresa sus propias ideas.

Del caso de Abde a las amenazas contra los madridistas

El presidente del CSD ha ido un paso más allá y ha pedido centrar la atención en quienes amenazan e insultan a los deportistas por sus decisiones. En este sentido, ha recordado el caso de Ez Abde, delantero internacional marroquí del Real Betis que el pasado lunes, durante el partido contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica (1-2), sí lució la camiseta de apoyo a Ceuta y que, según Uribes, llegó a sufrir amenazas de muerte en redes sociales.

"Todos somos conscientes, hay que recordar al jugador del Betis que se puso la camiseta, lo que sufrió en redes sociales, incluso amenazas de muerte", ha apuntado. A continuación, ha señalado que Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté también han sido objeto de un "acoso terrible" después de su decisión.

Uribes considera que "lo verdaderamente grave" es que haya personas que pretendan impedir que los demás puedan decidir libremente. "Poner el foco en los intolerantes de un lado o de otro que no dejan que las personas puedan decidir libremente. Yo creo que esa es la verdadera gravedad de lo que ha sucedido con las camisetas", ha reiterado.

El presidente del CSD ha insistido, no obstante, en que "la solidaridad con Ceuta debe ser y es un deber de todos", al tiempo que ha expresado su confianza en que la situación que atraviesa la ciudad autónoma pueda resolverse pronto.