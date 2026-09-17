Florentino Pérez viaja a Ceuta este viernes con el ceutí Pirri

El Real Madrid viajará a la Ceuta el próximo viernes 18 de septiembre. El club blanco se ha puesto en contacto con Juan Jesús Vivas para cerrar la visita de Florentino Pérez a la ciudad autónoma y será recibido en el Ayuntamiento a las 11:30. El presidente madridista acudirá acompañado del ceutí José Martínez Pirri, presidente de honor del club, y de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales.

La visita tendrá lugar tres días después de la polémica generada tras el encuentro frente al Elche en el Martínez Valero. En la previa del partido, los jugadores de ambos equipos saltaron al terreno de juego con una camiseta en la que se podía leer el lema "Todos somos caballas", en apoyo a los ceutíes por la invasión sufrida a finales del mes de julio.

Sin embargo, tres jugadores del conjunto blanco —Mbappé, Vinicius y Konaté— decidieron remangarse la camiseta para evitar que el mensaje pudiera leerse. Al ser preguntados desde Libertad Digital por el motivo de este gesto se aseguró que entienden que cada jugador debe poder "pensar y actuar conforme a sus propias convicciones". "La libertad individual está por encima de todo", añadieron las mismas fuentes.

Aunque en ningún momento se desveló desde el club el motivo, Mbappé decidió dar explicaciones en declaraciones al diario As. El galo aseguró que siente "toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas" y señaló que su intención era incorporar al mensaje a quienes habían perdido la vida durante los episodios migratorios. "Antes de ser jugador, soy humano", afirmó el futbolista.

Homenaje en el Bernabéu

Hace poco más de una semana, el Santiago Bernabéu fue el escenario de una gran muestra de apoyo al pueblo ceutí. En los instantes previos al partido de Champions League frente al Inter de Milán, miles de banderas de la ciudad autónoma se desplegaron en el fondo sur del estadio.

Esta demostración de respaldo y unión fue acompañada del grito "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Un gesto que adquierió una repercusión enorme al producirse en un partido de competición europea que es un escaparate al mundo.