Joan Laporta: independentista de noche, español de día

En el Mundial iba con España. Después de ganar se negó, junto al resto de su junta, a dar un homenaje a los campeones en el Camp Nou y en vez de eso organizó un acto con esteladas. Y ahora, después de todo ello y de pisotear el triunfo nacional, Laporta ha tenido la caradura de pedir la final del Mundial de España, Portugal y Marruecos en el Camp Nou.

Hay que recordar lo que pasó durante el Mundial. "El Barça ha venido aquí a apoyar a la Selección Española. El hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y agradecimiento", dijo Laporta con aficionados en el Mercado Little Spain neoyorquino.

Incluso en declaraciones a la COPE habló de "nosotros" cuando se refirió a España. "Tenemos mejor equipo. Si es un árbitro que se impone, España tendrá más posibilidades de ganar", comentó.

🤣 Sorpresa monumental en Nueva York, tras charlar con Xabi Alonso... 🏙️ ¡El @partidazocope se cruza con Laporta y habla claro sobre la final! 🇪🇸 "Tenemos mejor equipo" 😳 "Si es un árbitro que se impone, España tendrá más posibilidades de ganar" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/cZxYQTn810 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 16, 2026

Tuvieron tal calado esas declaraciones que cuando volvió a España, en el Aeropuerto de El Prat le esperaba una multitud de periodistas, muchos de ellos catalanes, para preguntarle por ello. "O me dejáis pasar o me abro. Pues me abro, me abro. Muy orgulloso de los ocho jugadores del Barça que son campeones del mundo", comentó agobiado sobre Pau Cubarsí, Ferran Torres, Joan García, Eric García, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo y Pedri.

Semanas después sí sacó su lado más independentista no homenajeando a los campeones. El Spotify Camp Nou se convirtió en escenario de una multitudinaria exhibición de esteladas antes del encuentro entre el Barcelona y el Athletic.

El Camp Nou ha parlat clar. pic.twitter.com/kOxYvx8SDq — Nil Solà (@Nilsola10) August 27, 2026

Ahora, tras pisotear el Mundial ganado por España con un acto antiespañol e independentista, el presidente culé, Joan Laporta, quiere que la organización del torneo le ceda la final al Camp Nou.

"La final del Mundial 2030 en el Spotify Camp Nou sería un reconocimiento internacional que nosotros queremos tener y así lo propondremos", comentó.

Con todo eso la duda es… ¿Qué Laporta veremos en el futuro? De momento parece independentista de noche y español de día.