Klopp pone la selección alemana patas arriba: primera convocatoria con 44 futbolistas

Jürgen Klopp ha comenzado su etapa como seleccionador de Alemania pisando fuerte. El técnico de Stuttgart, de 59 años, ha anunciado este jueves una convocatoria de 44 futbolistas, divididos en dos plantillas, para afrontar sus cuatro primeros partidos al frente de la Mannschaft. Todos ellos corresponden a la Liga de Naciones y tendrán como rivales a Países Bajos, Serbia y Grecia.

La lista está encabezada por el capitán Joshua Kimmich y supone la primera gran decisión de Klopp después de sustituir a Julian Nagelsmann, cuyo ciclo terminó tras la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay. El nuevo seleccionador ha optado por ampliar considerablemente el abanico de jugadores a su disposición y aprovechar estos primeros compromisos para conocer de primera mano a buena parte de los futbolistas que pueden formar parte de su proyecto.

De los 44 convocados, 16 estuvieron en la última selección alemana que disputó el Mundial, mientras que otros 16 todavía no han debutado con la camiseta de la Mannschaft. Una declaración de intenciones de Klopp, que pretende combinar la continuidad de algunos de los pesos pesados del combinado nacional con una profunda exploración del talento disponible.

Dos grupos para cuatro partidos

Las convocatorias oficiales para cada encuentro están limitadas a 23 jugadores, por lo que Klopp ha diseñado una fórmula poco habitual para gestionar la carga de trabajo y, al mismo tiempo, disponer de más tiempo para observar a los recién llegados. Los 44 futbolistas han quedado repartidos en dos grupos, aunque habrá jugadores que pasen de una plantilla a otra en función de las necesidades.

La primera convocatoria, formada por 24 futbolistas, se enfrentará a Países Bajos el 24 de septiembre en Ámsterdam y a Grecia tres días después en Augsburgo. Posteriormente entrará en escena el segundo grupo, integrado por los 20 jugadores restantes y algunos futbolistas procedentes de la primera lista. Este bloque se medirá a Serbia en casa el 1 de octubre (Múnich) y volverá a enfrentarse a Grecia el día 4 (Tesalónica).

El plan permitirá a Klopp repartir minutos y esfuerzos en un calendario concentrado, pero también realizar una primera radiografía de una selección que afronta un cambio de ciclo. La amplitud de la lista evidencia además que el nuevo seleccionador quiere disponer de información suficiente antes de establecer una jerarquía definitiva en el vestuario.

Dieciséis debutantes y varias sorpresas

Entre las principales novedades aparecen varios nombres poco habituales en las convocatorias de la selección absoluta. Klopp ha llamado a Bambasé Conté, del Hoffenheim; Hennes Behrens, del Augsburgo; y hasta cuatro futbolistas del Friburgo: Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant y Yannik Engelhardt. También figura Younes Ebnoutalib, delantero del Eintracht.

La presencia de estos jugadores confirma la intención de Klopp de abrir las puertas de la Mannschaft y observar alternativas que hasta ahora no habían tenido protagonismo internacional. Son, junto a otros futbolistas sin experiencia con la selección absoluta, la parte más novedosa de una convocatoria que alcanza una cifra poco habitual.

Pero la primera lista de Klopp también incorpora varios regresos importantes. Marc-André ter Stegen, actualmente en el Ajax, vuelve a la selección después de haberse perdido el Mundial. También reaparecen Serge Gnabry, del Bayern de Múnich, y Karim Adeyemi, del Barcelona, que vuelven a entrar en los planes del combinado nacional tras quedarse fuera de la cita mundialista.

Undav, Sané y Baumann se quedan fuera

La amplitud de la convocatoria no ha impedido que algunos nombres conocidos se hayan quedado fuera. Entre las ausencias destacan Deniz Undav, delantero del Stuttgart; Leroy Sané, actualmente en el Galatasaray; y el guardameta del Hoffenheim Oliver Baumann.

La primera convocatoria de Klopp deja así varias pistas, aunque todavía ninguna jerarquía definitiva. Kimmich mantiene el brazalete y aparece como uno de los referentes del nuevo proyecto, mientras que veteranos, regresados y debutantes compartirán protagonismo en los cuatro primeros encuentros de la era Klopp.

El nuevo seleccionador tendrá ahora cuatro partidos para comenzar a moldear su Alemania. Países Bajos, Grecia y Serbia serán sus primeros rivales, pero el verdadero objetivo de esta extensa convocatoria será otro: conocer a fondo las alternativas de la Mannschaft y empezar a decidir quiénes serán los futbolistas sobre los que construirá su nuevo proyecto.