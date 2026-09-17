La opinión sincronizada, al rescate de Mbappé tras explicar su desplante a Ceuta con un discurso digno de Miss Universo

El gesto de Vinícius, Mbappé y Konaté, desmarcándose del apoyo al pueblo ceutí en el partido del Real Madrid contra el Elche del pasado martes y tapando la camiseta con el mensaje "Todos somos caballas", sigue trayendo cola. Una inmensa mayoría de los seguidores madridistas sigue sin comprender el desaire de tres de sus jugadores a una ciudad que vive una situación complicadísima desde que hace casi 50 días sufrieron una invasión de inmigrantes ilegales permitida o inducida por Marruecos, y cronificada por la pasividad y la ineficacia del Gobierno de Pedro Sánchez.

El sentimiento de abandono y la situación límite que viven los ceutíes hace que el gesto de los tres futbolistas resulte inexplicable, aunque el club lo haya justificado en la "libertad individual" de los jugadores.

Un día después, Mbappé ha intentado explicar el porqué del desplante. Y casi ha sido peor. En un discurso que podría perfectamente haber dado una aspirante a Miss Universo en la fase de selección del concurso, cuando les preguntan por sus preocupaciones y contestan aquello de que "están a favor de la paz en el mundo y de acabar con el hambre y el sufrimiento en África", el delantero del Real Madrid ha señalado que "antes que jugador, soy humano" y que lo que pretendía tapando el mensaje de apoyo a los 80.000 ceutíes invadidos era "tener un gesto y un pensamiento con todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras". "Quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre", y añadió: "No quiero meter prioridad en el sufrimiento", obviando que unos son invasores y otros invadidos, las verdaderas víctimas de la situación. Para terminar sus explicaciones con el discurso propio de Miss Universo: "Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esta situación se va a arreglar (sic) rápido". Mantener esa equidistancia entre las víctimas de la invasión y los invasores no va a mejorar su imagen cuando todos los días nos llegan informaciones de lo que están viviendo los ceutíes. Más bien todo todo lo contrario.

Sin embargo, y como era esperable, estas explicaciones tienen su público y han encantado a la opinión sincronizada, que ha salido a defender al delantero francés en redes sociales. Entre ellos, Sarah Santaolalla, que se alegra de que existan "jugadores como él. Solidaridad con el pueblo ceutí y con las personas que han fallecido en el mar o están durmiendo en una playa. No es incompatible. Se llama empatía y solidaridad".

No podía faltar Jordi Évole: "Igual explicado por Mbappé algunos lo entienden mejor. Aquí no hay colores. Salgo del Camp Nou y escucho estas declaraciones. Le honra como crack mundial que es que se moje así en un tema en el que diga lo que diga va a pillar. Mis respetos".

En el ámbito del periodismo deportivo, Manu Carreño, en El Larguero de la cadena SER señaló: "Tenemos que aprender a respetar a los que no quieren seguir un eslogan". "No criminalicemos a un futbolista por que no se muestre a favor de un discurso".

En El Partidazo de Cope, Gonzalo Miró también se ha posicionado a favor de Mbappé, señalando que la camiseta de apoyo a Ceuta "tiene cierta implicación política", que "los clubes no pueden obligar a sus futbolistas a significarse políticamente" y que el jugador ha podido pensar que poniéndose la camiseta y "significarte por Ceuta y no poner en la camiseta que también estás con los marroquíes que también están allí hacinados ya estás tomando parte por alguien. Yo eso entiendo que puede sentirse así".

Cualquiera diría que les han enviado un argumentario.