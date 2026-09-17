La presidenta de la FA exige a Gianni Infantino los documentos para privatizar el Mundial

La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés), Debbie Hewitt, ha intensificado su ofensiva por la transparencia en el seno de la FIFA. Hewitt ha solicitado formalmente al presidente de dicho organismo, Gianni Infantino, que desclasifique y haga públicos los documentos relacionados con el polémico y fallido intento de privatizar la Copa del Mundo.

A través de una contundente misiva enviada a las altas esferas institucionales, la dirigente británica exige que estos informes salgan a la luz antes de la próxima asamblea, cuya fecha de celebración está fijada para el 15 de octubre. Esta solicitud pone de manifiesto la creciente preocupación de diversas federaciones nacionales respecto a la opacidad con la que se han manejado decisiones de enorme calado económico y deportivo.

Según han filtrado diferentes medios de comunicación del Reino Unido, el texto redactado por Hewitt no se limita a pedir información financiera, sino que también acusa directamente al mandatario suizo de cometer graves errores en su labor ejecutiva. Además, la presidenta de la FA subraya que bajo su mandato se ha provocado un severo deterioro en la cultura del máximo organismo que dirige el fútbol, alejándolo de los principios de buen gobierno.

Cabe recordar que Gianni Infantino confirmó recientemente su intención de presentarse a la reelección en el año 2027. Sin embargo, su figura se encuentra bajo una intensa presión desde hace semanas debido a la controvertida iniciativa para vender los derechos de la Copa del Mundo a fondos de inversión. Este movimiento mercantilista recibió un fuerte rechazo por parte de la mayor parte de la comunidad futbolística, que vio en esta maniobra un riesgo inasumible para el futuro del deporte rey.

Por otro lado, la misiva de la Federación Inglesa no omite otras irregularidades deportivas que han generado suspicacias en el ámbito competitivo. Hewitt aprovecha el escrito para pedir explicaciones formales por una extraña decisión arbitral y disciplinaria ocurrida recientemente. En concreto, se refiere a la tarjeta roja que le fue retirada a Folarin Balogun, jugador internacional de Estados Unidos, una medida insólita que le permitió disputar el vital duelo de octavos de final en el Mundial frente a la selección de Bélgica.

Estas críticas desde la cuna del fútbol suponen un duro varapalo para la actual dirección institucional en Zúrich. La exigencia de responsabilidades refleja el profundo malestar del balompié europeo con una gestión que, a juicio de sus críticos, prioriza intereses puramente opacos sobre la limpieza y la integridad de las competiciones internacionales que organiza.