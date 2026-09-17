La Supercopa de España llega a Turquía: "Tres grandes partidos en tres grandes estadios"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha firmado este jueves en Estambul el acuerdo para la organización por primera vez en esta ciudad de la Supercopa del próximo año, programada del 2 al 6 de febrero, y en la que participarán Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Serán tres los estadios, con una capacidad conjunta de unos 150.000 espectadores, donde se juegue la competición en la que tomarán parte los campeones de la Liga y la Copa del Rey y los respectivos subcampeones. La final tendrá como sede el estadio Ali Sami Yen, con un aforo de unos 52.000 personas y donde juega sus partidos el Galatasaray.

La primera semifinal entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, fijada el 2 de febrero, será en el estadio Chobani, feudo del Fenerbahce, con capacidad para unos 48.000 asientos. El otro finalista saldrá del duelo entre la Real Sociedad y el Real Madrid el día 3, que se disputará en el estadio Tupras, de 42.590 espectadores y donde juega de local el Besiktas.

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Según se anunció a mediados de agosto, Estambul toma el testigo de Arabia Saudí, donde se ha celebrado el torneo desde 2020, con la excepción de 2021, pero que no lo podrá acoger en la edición de 2027 al coincidir con la Copa Asia.

Louzán se congratuló de que Estambul releve a Arabia Saudí para albergar el primer título de la temporada. "Hoy presentamos mucho más que un acuerdo para organizar una competición, sino la relación de dos países que viven el fútbol con una pasión extraordinaria y que comparte esta forma intensa de sentir el deporte, de llenar los estadios y de defender unos colores", ensalzó el presidente de la RFEF.

En su intervención en el acto, celebrado en la sede de la Federación Turca de Fútbol, Louzán confió en que no sea la única ocasión en que el país otomano sea la sede de la Supercopa y en que "sea el comienzo de una relación mas fuerte" entre el fútbol español y el turco. "Porque el fútbol tiene esa virtud y responsabilidad: une países y acerca culturas", afirmó Louzán, quien resaltó "el momento extraordinario" que atraviesan las relaciones entre ambos países en numerosos ámbitos.

Se mostró convencido de que Estambul "se volcará" con el torneo y la afición turca "lo hará como suyo". Para el máximo responsable federativo, que la Supercopa se celebre en diferentes países responde al deseo de que la competición "continúe creciendo y lleve la excelencia del fútbol español a nuevas generaciones".



En la edición del pasado año, la RFEF se embolsó 51 millones de euros por el acuerdo con Arabia Saudí, dinero que se reparte entre los cuatro participantes y las categorías inferiores del fútbol español. Tuvo palabras de agradecimiento para las autoridades saudíes por haber acogido la Supercopa en siete ediciones y por volver a hacerlo a partir de 2028. "Estamos muy satisfechos y contentos", añadió.

Como gesto de "cariño, aprecio y admiración" por Turquía, Louzán viajó a Estambul con la Copa del Mundo de fútbol ganada por España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para exhibirla ante los aficionados turcbos en una sala anexa a donde se formalizó la firma del acuerdo.