Laporta exige la final del Mundial para el Camp Nou: "Casablanca y Madrid son lo mismo"

Joan Laporta quiere que el Spotify Camp Nou albergue la final del Mundial 2030. El presidente del FC Barcelona ha defendido públicamente la candidatura del estadio azulgrana como sede del partido por el título y considera que Barcelona debe entrar en la disputa frente a las opciones de Madrid y Casablanca. "La final del Mundial no debería ser ni en Casablanca ni en Madrid, debería ser en el Spotify Camp Nou", afirmó durante su intervención en SER Catalunya y Catalunya Ràdio.

Laporta incluso recurrió a un juego de palabras para referirse a las otras dos candidaturas. "Casablanca y Madrid son lo mismo", bromeó el dirigente azulgrana, en referencia a la Casa Blanca asociada al Real Madrid. Su propuesta pasa por presentar el Camp Nou como una tercera vía para albergar el encuentro más importante del torneo que se disputará en 2030.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el presidente del Barcelona es la capacidad que tendrá el renovado estadio. Según explicó, el Spotify Camp Nou alcanzará los 105.000 espectadores, una cifra que, a su juicio, la FIFA deberá tener en cuenta a la hora de decidir la sede de la final. "Lo digo por una razón. 105.000 espectadores. Yo creo que esto la FIFA lo tendrá en cuenta", señaló Laporta.

El presidente azulgrana también recordó que el Santiago Bernabéu ya fue escenario de una final de un Mundial, en 1982, un precedente que utiliza para defender que en esta ocasión Barcelona pueda tener la oportunidad de acoger el encuentro.

El Barcelona ya conoce que su estadio será sede de la final de la Champions de 2029. Laporta pretende ahora ampliar las aspiraciones del recinto y convertirlo también en una de las opciones para la final del Mundial del año siguiente. Para entonces, el Camp Nou estará terminado y contará con la capacidad prevista de 105.000 espectadores.

🔵🔴🏟️ LA FINAL DEL MUNDIAL 2030 AL CAMP NOU? 🗣️ Joan Laporta: "La final del Mundial hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Seria un reconeixement internacional que volem tenir" 😅 "Casablanca i Madrid és el mateix"#FCBlive pic.twitter.com/d2FUS0UEkT — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 16, 2026

Laporta considera que organizar la final del Mundial supondría además un reconocimiento internacional para el Barcelona y para su estadio. "La final del Mundial 2030 en el Spotify Camp Nou sería un reconocimiento internacional que nosotros queremos tener y así lo propondremos", aseguró.

El presidente del Barça explicó que el club planteará formalmente sus argumentos y que añadirá otras razones para defender la candidatura. También subrayó su preferencia por que el partido se dispute en España. "Con todos los respetos a Marruecos, la final del Mundial 2030 se debería jugar en el Estado español", afirmó, al tiempo que recordó que España ya ha sido campeona del mundo.

La propuesta de Laporta sitúa así al Spotify Camp Nou como alternativa a Madrid y Casablanca. El dirigente azulgrana insiste en que el estadio reúne condiciones para competir por el encuentro y que el club defenderá esta posibilidad ante los organismos correspondientes.

La postura del Barça sobre Ceuta

🔵🔴👕 Joan Laporta, sobre la polèmica de la samarreta per donar suport als empresaris de Ceuta: 🗣️ "Nosaltres defensem la llibertat d'expressió. Que cadascú, individual i institucionalment faci el que cregui que ha de fer"#FCBlive pic.twitter.com/78bRxOBZAt — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 16, 2026

Durante su intervención, Laporta también se pronunció sobre la polémica relacionada con las camisetas de apoyo a Ceuta que varios futbolistas mostraron antes del partido entre el Elche y el Real Madrid. Las prendas llevaban el mensaje "Todos somos Caballas".

El presidente del Barcelona aseguró que el club defiende la libertad de expresión y que sus jugadores tienen libertad para realizar este tipo de manifestaciones. "Sobre lo de Ceuta, el club se posiciona defendiendo la libertad de expresión", explicó. "Dejamos libertad para que nuestros jugadores puedan hacer estas manifestaciones", añadió.

Laporta también se refirió a lo ocurrido durante ese encuentro y sostuvo que "no se tiene que normalizar lo que pasó en Elche". En este contexto, defendió que determinados símbolos puedan mostrarse siempre que no incorporen mensajes de odio. Entre los ejemplos citó una senyera, una estelada o una bandera del Barcelona: "Mientras no exprese odio, creo que se tiene que respetar".

Así, además de insistir en la candidatura del Camp Nou para la final del Mundial 2030, Laporta fijó la posición del Barcelona sobre la libertad de expresión de sus futbolistas y sobre los hechos ocurridos en Elche.