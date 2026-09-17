Mbappé: "Si quieres pertenecer a la historia del fútbol, tienes que pasar por el Real Madrid"

Kylian Mbappé no se anda por las ramas cuando habla del Real Madrid. El delantero francés, convertido ya en una de las grandes referencias del vestuario blanco, repasa en una entrevista con el diario As su aterrizaje en España, su relación con el gol, la exigencia del madridismo y el desafío de pelear por todos los títulos. Y deja una frase destinada a alimentar el imaginario madridista: "Si quieres pertenecer a la historia del fútbol, tienes que pasar por el Real Madrid".

Mbappé asegura que la realidad ha superado incluso la expectativa que tenía de niño. Llegó a Madrid en julio de 2024 con un estatus mundial, pero admite que vestir de blanco cambia la escala de todo: foco, responsabilidad y dimensión internacional. El francés recalca que su fichaje nunca necesitó de una campaña de persuasión. Había deseo, pero también circunstancias y tiempos que no siempre dependían de él. "Nada ni nadie te tiene que convencer para venir al Real Madrid", sostiene. Una declaración que refuerza la idea de que su llegada era cuestión de cuándo, no de si ocurriría.

Mbappé también dedica elogios a Florentino Pérez, al que agradece la confianza mantenida durante años. Para el atacante, el presidente blanco fue una figura constante en un camino largo, con decisiones que no siempre favorecieron al club, pero que no rompieron el vínculo.

El delantero explica que encontró en España una tranquilidad que no disfrutaba del mismo modo en Francia. La adaptación cultural y la estabilidad cotidiana han sido determinantes. Una vez resuelto el asunto de su casa, dice, no ha tenido dudas: es feliz en Madrid. El Bernabéu ocupa un lugar especial en ese relato. Mbappé habla de un estadio mítico, de la presión de la historia y de esa sensación de que cada partido puede convertirse en una noche diferente. El coliseo blanco no es sólo su campo: es el escenario donde quiere construir una carrera mayor.

Mourinho, el nuevo líder

Mbappé ha trabajado con grandes entrenadores y no oculta su admiración por José Mourinho. Del técnico portugués destaca su inteligencia, personalidad y liderazgo. Le considera una figura distinta, de las que dejan huella en el grupo.

En el plano individual, el francés evita fijarse una barrera de goles. Su propósito no es perseguir una cifra, sino ayudar al equipo en cada partido. Aunque admite su carácter competitivo: un encuentro sin marcar ya le incomoda. Esa rabia, asegura, le sirve como combustible para volver a aparecer.

A Mbappé le han colocado muchas veces la etiqueta de goleador puro. Él no la rechaza, pero matiza que el fútbol exige leer cada jugada. Pone como ejemplo una asistencia reciente a Espí: tenía opción de finalizar, pero eligió el pase porque era la decisión correcta para ganar. "Marcar goles es lo más difícil", afirma. Y lo explica como una relación casi obsesiva con el juego: una sensación de plenitud que quiere repetir, pero que no puede desligarse del trabajo colectivo. En el Real Madrid, subraya, no basta con brillar; hay que poner el talento al servicio del equipo.

El Balón de Oro y el bien común

Mbappé quiere competir por el Balón de Oro, como corresponde a un futbolista del Real Madrid, pero desplaza el foco hacia el club. Su prioridad es que el premio regrese al Bernabéu y a una afición que, a su juicio, merece volver a celebrarlo. En esa misma línea sitúa la convivencia del vestuario. No hace falta que todos sean amigos íntimos, viene a decir, pero sí que estén unidos, sean profesionales y trabajen para un objetivo común. "El Madrid es más importante que todo el mundo", sentencia.

El francés reconoce la superioridad de España tras el Mundial y sitúa a la selección española como la referencia actual: gana, domina y, por tanto, merece ese reconocimiento. También tiene palabras de respeto para Lamine Yamal, al que ve talento y futuro.

Pero el presente inmediato se llama derbi. Mbappé espera un partido de tensión, exigencia y personalidad. Y remata con un mensaje al madridismo: entiende la impaciencia, especialmente después de una temporada sin títulos, pero pide apoyo. El Real Madrid, avisa, necesitará al Bernabéu para convertir la exigencia en victorias.