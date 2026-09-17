Racing: Reproches en el vestuario tras la goleada del Barça en el Camp Nou

El Racing de Santander vivió una noche para olvidar en el Camp Nou. El conjunto cántabro cayó con contundencia por 7-2 ante el Barcelona en un partido en el que las diferencias entre ambos equipos quedaron reflejadas en el marcador. Sin embargo, el resultado podría considerarse excesivo puesto que, a pesar de ser un recién ascendido, el Racing contaba hasta ayer con dos victorias, un empate y tres derrotas.

Tras el encuentro quedó constatado que los de Hansi Flick están a un nivel increíble, pero también que el plan de José Alberto fue un fracaso. Y es que el técnico decidió introducir en el once titular ocho cambios y además cambió el sistema de juego habitual. En rueda de prensa, asumió toda la responsabilidad y quiso explicar esa decisión.

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"Los ocho cambios en la alineación eran pensando en que creía que el equipo iba a poder competir al mejor nivel y podíamos poner en dificultades al Barcelona", comentaba al mismo tiempo que lamentaba: "No hemos sido capaces y con tres partidos en una semana también quería acercar a gente que estaba teniendo menos minutos a los que estaban teniendo más minutos, porque si no compiten y no tienen minutos de calidad es imposible. Insisto en que el máximo responsable de lo sucedido hoy soy yo y está claro que en el plan que teníamos para hoy no nos ha salido absolutamente nada".

Vestuario dividido

Una decisión y unas explicaciones que no entienden en el vestuario del Racing. Tal y como ha podido saber Libertad Digital, hay jugadores dentro del vestuario que no compartían la decisión de su entrenador de saltar al césped del Camp Nou con ocho suplentes, aunque no les cogió por sorpresa puesto que reconocen que llevaban toda la semana ensayando el partido con ese esquema de dos puntas (algo poco habitual) y con los jugadores suplentes.

Además, tal y como se contó anoche en El Chiringuito, "entre los jugadores hubo reproches de haber perdido duelos, de haber sido menos intensos y de haber dado esta imagen. Al final nadie en el vestuario está contento con la imagen". Al mismo tiempo, Iñaki Villalón aseguraba que a pesar de no dar la talla, "los que han salido lo han hecho con toda la ilusión del mundo".