Zidane, Mbappé y el nexo común que forjó a dos leyendas: Oliver y Benji

Hay cosas que sólo puede explicar el fútbol. Y otras que sólo puede explicar Oliver y Benji. Zinedine Zidane y Kylian Mbappé pertenecen a generaciones diferentes, pero tienen algo en común más allá de la Selección francesa: ambos crecieron viendo a Oliver Atom correr por campos interminables, lanzar disparos imposibles y convertir cada partido en una epopeya.

Ahora, varias décadas después, aquella ficción japonesa vuelve a cruzarse con el fútbol de élite. Zidane afronta uno de los pocos retos que todavía le quedaban en su carrera: dirigir a la Selección francesa. Y en el vestuario de Les Bleus se encontrará con Mbappé, capitán y gran referente del equipo. Entrenador y estrella compartirán banquillo y vestuario, pero también un recuerdo de infancia que marcó a toda una generación de aficionados al fútbol.

Mbappé nunca ha ocultado su admiración por Oliver y Benji. En 2019, cuando todavía militaba en el París Saint-Germain, cumplió uno de esos sueños que permanecen intactos desde la infancia: conocer a Yoichi Takahashi, creador de la serie. El dibujante japonés le regaló un dibujo personalizado y el delantero francés compartió aquel encuentro en sus redes sociales. Para una estrella acostumbrada a ganar títulos y protagonizar portadas, aquel momento tenía algo diferente: era el niño que conocía al hombre que había creado a uno de sus ídolos.

Oliver Atom también jugó en la vida real

La influencia de la serie no terminó en los televisores. Muchos de aquellos niños que crecieron siguiendo las aventuras de Oliver Atom, Benji, Mark Lenders o Tom Baker acabaron saliendo al campo con un balón entre los pies. Algunos incluso llegaron a convertirse en futbolistas profesionales.

Uno de los ejemplos más claros es Fernando Torres. El exdelantero español ha explicado que empezó a ver la serie con cinco o seis años, cuando el fútbol televisado todavía no formaba parte de la vida cotidiana de los más pequeños. Oliver Atom se convirtió entonces en uno de sus referentes. Quería jugar como él. Quería ser como él.

Aquel niño de Fuenlabrada terminó jugando en el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Chelsea, conquistando la Liga de Campeones con el conjunto londinense y formando parte de una de las generaciones más exitosas de la historia de la Selección española, con dos Eurocopas y un Mundial. De imitar los movimientos de Oliver Atom en el salón de casa a levantar la Copa del Mundo. El salto entre ficción y realidad no pudo ser mayor.

También James Rodríguez tuvo su particular vínculo con el personaje creado por Takahashi. El colombiano, que años después coincidiría con Zidane en el Real Madrid, encontró en Oliver Atom uno de sus referentes futbolísticos durante la infancia. Otra conexión entre aquella generación que creció con la serie y el fútbol profesional que terminaría llegando después.

Del campo interminable a los grandes estadios

Porque Oliver Atom no era simplemente un personaje de dibujos animados. Representaba el sueño de cualquier niño que alguna vez haya perseguido un balón: mejorar, competir, superar al rival y llegar algún día a ser futbolista profesional.

La serie exageraba todo, naturalmente. Los campos parecían no terminar nunca, los porteros necesitaban poco menos que alas para detener algunos disparos y un balón podía tardar una eternidad en llegar de un área a otra. Pero detrás de aquella fantasía había una historia reconocible para cualquier aficionado: el esfuerzo, la amistad, la rivalidad y las ganas de ganar.

Por eso Oliver y Benji terminó siendo mucho más que una serie de fútbol. Para miles de niños españoles fue una puerta de entrada a este deporte. Bastaba con salir a la calle, improvisar dos porterías y empezar a jugar. El resto lo ponía la imaginación.

Zidane y Mbappé, unidos por un recuerdo

Y ahí aparece ahora la curiosa conexión entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé. El francés que marcó una época sobre el césped y el delantero que aspira a hacerlo en la suya comparten también aquella pasión infantil. Dos generaciones separadas por varias décadas, pero unidas por los mismos dibujos animados.

Mbappé llegó a conocer al creador de Oliver Atom. Zidane también creció con las aventuras del futbolista japonés. Y ahora ambos están llamados a trabajar juntos en la Selección francesa, aunque desde posiciones muy diferentes: uno en el banquillo y otro como capitán sobre el terreno de juego.

Quizá no haya nada más futbolero que eso. Los niños que un día soñaron con ser Oliver Atom acabaron jugando en los grandes estadios que entonces sólo podían imaginar. Y mientras Zidane prepara su nueva aventura con Francia y Mbappé se dispone a liderarla sobre el césped, Oliver seguirá corriendo por aquellos campos infinitos.

Porque hay ídolos que envejecen. Y hay otros que simplemente se quedan para siempre en la infancia.