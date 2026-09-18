De la Fuente critica al Barcelona: "Me da pena"

Sin pelos en la lengua. Luis de la Fuente repasó la actualidad de la Selección tras introducir cuatro cambios en su primera lista después del Mundial: Josep Martínez por Joan García, Huijsen por Llorente, Fermín por Gavi y Roberto por Borja Iglesias.

Un De la Fuente que va a renovar hasta 2032 pero que no quiso hablar de ello: "Me vais a permitir que yo no hable de eso y que lo anuncie la Federación cuando lo tenga que anunciar".

Se mostró crítico con el nuevo formato —menos parones para las selecciones pero más amplios—: "A mí no me gusta. Prefería el formato anterior. Ahora tenemos menos descanso. Prefería el otro porque se cuidaba más la salud del futbolista, más claro el agua".

Habló sobre las cuatro novedades que introduce en la lista: "Joan está lesionado y hemos traído a Josep. Estuvo conmigo con la Sub-21. Confiamos mucho en él. Por otro lado, es el momento de Roberto y creemos que encaja perfectamente en esa versión de delantero que queremos. En esta lista, Eric García será lateral derecho, pero hay otros como Iván Fresneda o Xavi Espart, que también están preparados".

Luis no dudó en criticar el comportamiento del Barcelona, único equipo que no homenajeó en su propio estadio a los campeones del mundo: "Me da pena que no hayan tenido ese reconocimiento. No pasa muchas veces. Pero allá donde van se lo reconocen. A todos les gusta que les reconozcan en su casa".

De la Fuente también se mojó sobre el Balón de Oro: "Se lo daría a un español. Rodri o Lamine Yamal".

Habló sobre el talento del portero español: " De los diez porteros que optan al Balón de Oro, tres son españoles y los tres estuvieron en el Mundial. Estamos tranquilos con el que elijamos. Son tres de los mejores cinco porteros del mundo. Unai Simón ha sido el mejor portero del Mundial. A lo mejor hay que darle un poco más de continuidad, o no".

Y por último del regreso a la selección de Huijsen: "Le vemos muy bien y por eso apostamos por él. El mundo del fútbol tiene altibajos. El futbolista debe entender que en la competencia mejora y tiene que respetar que otros pueden estar mejor. La motivación que tenemos nosotros es competitiva. Venimos de una selección que tiene a dos centrales considerados los mejores del Mundial".