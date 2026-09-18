De la Fuente lleva la Copa del Mundo a Ceuta para dar su primera lista tras el Mundial

La Selección Española comienza una nueva etapa con la segunda estrella sobre su escudo y lo hace con Ceuta como escenario elegido para presentar su primera convocatoria después de conquistar la Copa del Mundo. Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista de jugadores que afrontarán los próximos compromisos de la UEFA Nations League desde las Murallas Reales de la ciudad autónoma, rodeado de futbolistas, árbitros, niños y ciudadanos ceutíes.

Como no podía ser de otra manera, el trofeo conquistado en el Mundial ha sido el gran protagonista de un acto cargado de simbolismo. La Copa del Mundo llegó a Ceuta en helicóptero después de realizar un recorrido por la memoria del fútbol español desde el título de 2010 hasta el conseguido hace apenas unos meses. El objetivo de la visita de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) era acercar el trofeo a la ciudadanía y convertir a Ceuta en el punto de partida de su recorrido por España.

Con la Copa del Mundo entre las manos y rodeado de jóvenes futbolistas de la ciudad, Luis de la Fuente quiso convertir la presentación de la convocatoria en un reconocimiento a Ceuta. "Esta copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hasta dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta, esto es España", afirmó el seleccionador.

Nuestra Copa del Mundo no podía haber elegido mejor lugar para iniciar la #NationsLeague. 🫂 Ceuta, pueblo ceutí: el camino empieza con vosotros.#VamosEspaña pic.twitter.com/ww68HwZEwv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

El mensaje resume la intención de la Federación de vincular el nuevo éxito internacional con todo el territorio español. Además, durante la jornada, niños y niñas, mujeres y hombres tuvieron la oportunidad de contemplar de cerca el trofeo que acredita a España como campeona del mundo.

La elección de Ceuta como escenario adquiere así un marcado componente simbólico. La ciudad autónoma se convierte en el punto de partida de una nueva etapa para un equipo que tendrá que demostrar que mantiene la competitividad después de alcanzar la cima del fútbol mundial.

Una lista con novedades tras el Mundial

La convocatoria presenta algunas diferencias respecto a la utilizada durante el campeonato. De la Fuente ha introducido novedades con el objetivo de mantener la competencia dentro del grupo y premiar a jugadores que atraviesan un buen momento.

Entre las incorporaciones destaca Josep Martínez, guardameta del Inter de Milán, mientras que Roberto Fernández, delantero del Espanyol, también recibe la confianza del seleccionador. La lista queda completada en la portería por Unai Simón y David Raya.

Vuelve el equipo de todo un país, vuelve la @SEFutbol. Luis de la Fuente ofrece la lista de convocados para los próximos partidos de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/e21FH1W5wj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

En defensa aparecen Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Laporte, Pubill, Huijsen, Cucurella y Grimaldo. Llamativa la convocatoria de Huijsen después de dejarle fuera del Mundial… El centro del campo estará formado por Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Baena y Fermín. Para el ataque, De la Fuente ha citado a Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Dani Olmo, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

La convocatoria también está condicionada por algunas ausencias. Marcos Llorente ha decidido dejar la Selección, mientras que Borja Iglesias y Joan García no estarán disponibles debido a sus respectivas lesiones.

Inglaterra espera en Wembley

El estreno de la España campeona del mundo no será precisamente sencillo ya que el primer compromiso llegará el sábado 26 de septiembre a las 20:45 horas frente a Inglaterra y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, Wembley.

Solo tres días después, el martes 29 de septiembre, España regresará a casa para enfrentarse a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El calendario continuará el sábado 3 de octubre en Oviedo, donde la selección recibirá a República Checa en el Carlos Tartiere. La serie se cerrará el martes 6 de octubre con una nueva visita a Croacia. El encuentro se disputará en Split, en el Stadion Poljud.

Luis de la Fuente ha insistido en que los próximos partidos no deben interpretarse como simples celebraciones del título mundial. No hay que olvidar que la Nations League es una competición oficial y el seleccionador pretende que el equipo afronte esta nueva etapa con la misma exigencia que le permitió conquistar el Mundial.

La segunda estrella obliga ahora a España a defender su condición de campeona sobre el terreno de juego. Con Ceuta como punto de partida y la Copa del Mundo como símbolo, el seleccionador ha presentado un grupo con continuidad, pero también con nuevas caras, dispuesto a comenzar un nuevo ciclo sin perder de vista todo lo conseguido.